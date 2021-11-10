https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758355052.html
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19
Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:12
2021-11-10T11:12
2021-11-10T11:17
россия
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общество
вакцинация
госдума рф
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здоровье - общество
михаил мурашко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Беременные должны вакцинироваться, сегодня это есть в методических рекомендациях – сроки беременности, показания, все установлено сегодня. И женщины, планирующие беременность, тоже должны пройти вакцинацию. Это обеспечит им более комфортное и безопасное протекание беременности", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
https://ria.ru/20211105/beremennye-1757810481.html
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11:12 10.11.2021 (обновлено: 11:17 10.11.2021)
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19
Мурашко: беременные и планирующие беременность женщины должны вакцинироваться от COVID-19