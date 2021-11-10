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https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758355052.html
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19
Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:12
2021-11-10T11:17
россия
распространение коронавируса
общество
вакцинация
госдума рф
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Беременные должны вакцинироваться, сегодня это есть в методических рекомендациях – сроки беременности, показания, все установлено сегодня. И женщины, планирующие беременность, тоже должны пройти вакцинацию. Это обеспечит им более комфортное и безопасное протекание беременности", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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россия, общество, вакцинация, госдума рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:12 10.11.2021 (обновлено: 11:17 10.11.2021)
 
Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19

Мурашко: беременные и планирующие беременность женщины должны вакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса в Симферополе
Вакцинация от коронавируса в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Беременные должны вакцинироваться, сегодня это есть в методических рекомендациях – сроки беременности, показания, все установлено сегодня. И женщины, планирующие беременность, тоже должны пройти вакцинацию. Это обеспечит им более комфортное и безопасное протекание беременности", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
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