https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758355052.html

Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19

Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко призвал беременных вакцинироваться от COVID-19

Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. РИА Новости, 10.11.2021

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михаил мурашко

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Беременные должны вакцинироваться от COVID, как и женщины, планирующие беременность, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко."Беременные должны вакцинироваться, сегодня это есть в методических рекомендациях – сроки беременности, показания, все установлено сегодня. И женщины, планирующие беременность, тоже должны пройти вакцинацию. Это обеспечит им более комфортное и безопасное протекание беременности", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

https://ria.ru/20211105/beremennye-1757810481.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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