https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758346425.html
Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ
Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ - РИА Новости, 10.11.2021
Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ
Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:33
2021-11-10T10:33
2021-11-10T12:02
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757427064_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_823b132af325dd26ff4973e3a6025681.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Конституции это не противоречит", — заявил Клишас.При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757427064_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_bc17ab0e2a9f13f863b636be381eaff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
10:33 10.11.2021 (обновлено: 12:02 10.11.2021)
Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ
Сенатор Клишас заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не нарушает Конституцию