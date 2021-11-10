https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758346425.html

Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ

Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ - РИА Новости, 10.11.2021

Обязательная вакцинация не нарушает конституционные права, заявили в СФ

Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:33

2021-11-10T10:33

2021-11-10T12:02

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Конституции это не противоречит", — заявил Клишас.При этом он подчеркнул, что реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона.Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19