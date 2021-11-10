https://ria.ru/20211110/ukraina-1758450900.html

На Украине пообещали держать границу "на замке" для мигрантов

На Украине пообещали держать границу "на замке" для мигрантов - РИА Новости, 10.11.2021

На Украине пообещали держать границу "на замке" для мигрантов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, говоря о миграционном кризисе, заявил, что правоохранители принимают все меры для того, чтобы граница страны... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:18

2021-11-10T18:18

2021-11-10T18:22

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минск

польша

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, говоря о миграционном кризисе, заявил, что правоохранители принимают все меры для того, чтобы граница страны "была на замке".По его словам, он состоит в том, чтобы объединиться и не допустить максимального въезда нелегальных мигрантов на территорию Украины.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html

украина

европа

белоруссия

минск

польша

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в мире, украина, европа, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, иван баканов, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии