18:18 10.11.2021 (обновлено: 18:22 10.11.2021)
На Украине пообещали держать границу "на замке" для мигрантов
Глава СБУ о миграционном кризисе: принимаем меры для того, чтобы граница "была на замке"
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, говоря о миграционном кризисе, заявил, что правоохранители принимают все меры для того, чтобы граница страны "была на замке".
"Хочу вас заверить, что СБУ совместно с другими компетентными органами принимает все необходимые меры для того, чтобы граница была на замке… План есть", - сказал Баканов на брифинге в среду.
По его словам, он состоит в том, чтобы объединиться и не допустить максимального въезда нелегальных мигрантов на территорию Украины.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.