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В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом
В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом - РИА Новости, 10.11.2021
В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом
Украина за тридцать лет независимости потеряла территорию, экономику и людей, окончательно превратившись в колонию с тоталитарным режимом, считает депутат... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:03
2021-11-10T18:03
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Украина за тридцать лет независимости потеряла территорию, экономику и людей, окончательно превратившись в колонию с тоталитарным режимом, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива."На самом деле, состояние, в котором находится Украина с 1991 года, период, названный "независимостью", является процессом тотального уничтожения государства, народа и его истории, обезличивания нации. За 30 лет в этом состоянии мы потеряли все: территорию, экономику, людей и мораль. Окончательно превратились в колонию с тоталитарным режимом, где обесценены законы, жизнь и права человека. Смерть - сегодняшний синоним понятия "независимость" для моей страны", - написал Кива в Telegram в среду.
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
18:03 10.11.2021
 
В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом

Депутат от "Оппозиционной платформы" Кива назвал Украину колонией с тоталитарным режимом

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Украина за тридцать лет независимости потеряла территорию, экономику и людей, окончательно превратившись в колонию с тоталитарным режимом, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива.
"На самом деле, состояние, в котором находится Украина с 1991 года, период, названный "независимостью", является процессом тотального уничтожения государства, народа и его истории, обезличивания нации. За 30 лет в этом состоянии мы потеряли все: территорию, экономику, людей и мораль. Окончательно превратились в колонию с тоталитарным режимом, где обесценены законы, жизнь и права человека. Смерть - сегодняшний синоним понятия "независимость" для моей страны", - написал Кива в Telegram в среду.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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