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В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом

В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом - РИА Новости, 10.11.2021

В Раде назвали Украину колонией с тоталитарным режимом

Украина за тридцать лет независимости потеряла территорию, экономику и людей, окончательно превратившись в колонию с тоталитарным режимом, считает депутат... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:03

2021-11-10T18:03

2021-11-10T18:03

в мире

украина

верховная рада украины

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Украина за тридцать лет независимости потеряла территорию, экономику и людей, окончательно превратившись в колонию с тоталитарным режимом, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илья Кива."На самом деле, состояние, в котором находится Украина с 1991 года, период, названный "независимостью", является процессом тотального уничтожения государства, народа и его истории, обезличивания нации. За 30 лет в этом состоянии мы потеряли все: территорию, экономику, людей и мораль. Окончательно превратились в колонию с тоталитарным режимом, где обесценены законы, жизнь и права человека. Смерть - сегодняшний синоним понятия "независимость" для моей страны", - написал Кива в Telegram в среду.

украина

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь