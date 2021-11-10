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В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике

В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике - РИА Новости, 10.11.2021

В Китае зреет новая угроза — всей мировой экономике

Проблемы крупнейшего китайского застройщика Evergrande недавно обсуждал весь мир. Аналитики прогнозировали мощнейший экономический кризис. Теперь заговорили об... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:00

2021-11-10T08:00

2021-11-10T08:09

экономика

bank of america

китай

цены

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Проблемы крупнейшего китайского застройщика Evergrande недавно обсуждал весь мир. Аналитики прогнозировали мощнейший экономический кризис. Теперь заговорили об энергетическом. В КНР не хватает электричества, заводы встали, приходится экономить на отоплении. Чем это грозит России и другим государствам — выяснило РИА Новости.Энергетический коллапсБолее чем в десяти провинциях Китая, включая промышленные центры, перебои с электроэнергией. Остановились многие предприятия, в том числе поставляющие компоненты Tesla, Samsung и Apple.Отключают отопление, на улицах не работают светофоры. Жителей просят не пользоваться бойлерами и микроволновками в часы пик.Проблемы с электричеством в КНР — с лета. В июле из-за аномальной жары энергопотребление было рекордным. Теперь, с приближением холодов, Министерство энергетики распорядилось, чтобы поставщики угля и газа готовились к зимнему скачку.Однако с топливом сложности. Голубое — влетает в копеечку. Твердое — найти непросто. А ведь китайская экономика по-прежнему заложник угля, обеспечивающего более 55 процентов энергогенерации.С важным поставщиком, Австралией, разругались после того, как Канберра обвинила Пекин в "сокрытии достоверных сведений" о коронавирусе. В результате импорт угля сократился. С января по август в страну ввезли 198 миллионов тонн — на десять процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.Новых партнеров ищут по всему миру. Так, юго-восточная провинция Чжэцзян возобновила поставки по железной дороге из Казахстана, но это в разы дороже, чем по морю. Даже впервые приобрели уголь в США.Топлива не хватает и Индии. Там на уголь приходится более 70 процентов электрогенерации.Китай при этом активно сокращает выбросы парниковых газов. Си Цзиньпин в онлайн-выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что в стране больше не собираются строить угольные электростанции."КНР страдает от дефицита электроэнергии на фоне новой зеленой политики властей — цены на сырье и электричество выросли и нестабильны, — отмечает Иван Белкин, генеральный директор компании ООО "Лэйбл Хоум Инк". — Положение серьезное. Многие бренды приостанавливают производство, экономят даже на кондиционерах в цехах и офисах".А далее — по всему мируСовсем недавно аналитики активно обсуждали кризис крупнейшей китайской строительной компании Evergrande, оказавшейся из-за огромных долгов на грани дефолта.Теперь оценивают риски из-за энергетических проблем. По данным Goldman Sachs, это затронуло почти половину китайской индустрии. Поэтому прогноз роста ВВП в 2021-м снизили с 8,2 до 7,2 процента.В Bank of America предсказывают 7,7, но в 2022-м — всего четыре.В британской Russell Group, занимающейся моделированием и анализом рисков, подсчитали, что ограничение энергопотребления в Китае нарушило глобальные товарные потоки на сумму 120 миллиардов долларов. Больше всего это сказалось на микросхемах, которых до сих пор не хватает на мировом рынке. А они необходимы при производстве автомобилей, гаджетов, компьютеров.Пострадали сегмент бытовой электроники и легкая промышленность. Компании сейчас торопятся сделать запасы товаров перед новогодними распродажами, и это им очень некстати.Китай бурно развивается с 1980-х. Однако в последние годы темпы роста сокращаются. "Перебои с электроэнергией, долговой кризис в строительной отрасли, вспышка дельта-штамма — все это приводит к замедлению производства, закрытию предприятий", — говорит главный экономист информационно-аналитического центра "ТелеТрейд" Марк Гойхман.При этом КНР — один из крупнейших потребителей сырья и экспортеров самых разнообразных товаров, в том числе продовольствия."Повышение цен на энергоносители в Китае стимулирует их общее удорожание. Это не только подхлестывает мировую инфляцию, но и способствует снижению рентабельности и торможению экономики в других странах — в частности, в Европе", — продолжает эксперт.Возникают немалые риски для банковского сектора, рынков ценных бумаг и капитала.России китайские проблемы сулят дополнительное усиление внутренней инфляции. Экономический рост замедлится из-за уменьшения экспорта энергоносителей при сокращении производства. А негатив на финансовых рынках ударит по спросу на рисковые активы — в том числе нефтяные фьючерсы и рубль.Но у всего есть и обратная сторона. Трудности в Китае могут способствовать появлению других иностранных контрагентов, рынков, возможностей."Стоит обратить внимание и на собственное производство. Где есть спрос — будет предложение. Главное — обеспечить его и развить", — рассуждает Иван Белкин.В данный момент Китай активно закупает российское электричество. Поэтому важно поддержать эту отрасль, создать для нее более благоприятные условия.Как отмечают аналитики, многое зависит от расторопности китайских властей. В их арсенале немало проверенных и эффективных инструментов: стимулирование реального сектора, финансовая помощь банкам, повышение спроса на недвижимость за счет ипотеки.Остается надеяться, что кризис удастся купировать в будущем году. Иначе пострадает вся мировая экономика.

https://ria.ru/20211101/tseny-1757137546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, bank of america, китай, цены