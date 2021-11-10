https://ria.ru/20211110/ubiystvo-1758331045.html

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 10.11.2021

Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка

В Якутске задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T07:09

2021-11-10T07:09

2021-11-10T11:39

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Якутске задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета.Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в ночь на 9 ноября в квартире дома в районе Маганского тракта. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. После того как они допросили мать мальчика, появилось основание полагать, что к преступлению может быть причастен ее 25-летний сожитель, ранее неоднократно судимый.Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело — о халатности, повлекшей смерть человека. По их мнению, из-за этого органы профилактики не смогли выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу.

https://ria.ru/20211108/prigovor-1758069664.html

якутск

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республика саха (якутия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, якутск, москва, республика саха (якутия), россия