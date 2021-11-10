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Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка
Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка - РИА Новости, 10.11.2021
Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T07:09
2021-11-10T07:09
2021-11-10T11:39
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Якутске задержали подозреваемого в убийстве двухлетнего ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета.Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в ночь на 9 ноября в квартире дома в районе Маганского тракта. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. После того как они допросили мать мальчика, появилось основание полагать, что к преступлению может быть причастен ее 25-летний сожитель, ранее неоднократно судимый.Кроме того, следователи возбудили еще одно уголовное дело — о халатности, повлекшей смерть человека. По их мнению, из-за этого органы профилактики не смогли выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу.
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происшествия, якутск, москва, республика саха (якутия), россия
07:09 10.11.2021 (обновлено: 11:39 10.11.2021)
Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка
Жителя Якутии задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка его сожительницы