https://ria.ru/20211110/tury-1758329900.html

СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу

СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу - РИА Новости, 10.11.2021

СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу

Спрос на вакцинные туры в Европу у россиян растет, самые популярные для этого страны - Хорватия и Сербия, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T05:19

2021-11-10T05:19

2021-11-10T05:19

туризм

сша

хорватия

европа

москва

johnson & johnson

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спрос на вакцинные туры в Европу у россиян растет, самые популярные для этого страны - Хорватия и Сербия, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, вакцинные туры в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен. Самые популярные страны для вакцинных путешествий — Хорватия и Сербия."Речь идет скорее о ревакционных турах — то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время", - отметил эксперт.Он добавил, что "вакцинные туры" организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. По данным АТОР, стоимость трехдневного "вакцинного тура" в Сербию и Хорватию стартует от 36 тысяч рублей с человека.

https://ria.ru/20211022/otdykh-1755600604.html

сша

хорватия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, хорватия, европа, москва, johnson & johnson, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дмитрий горин, коронавирус covid-19