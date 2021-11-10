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СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу
СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу - РИА Новости, 10.11.2021
СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу
Спрос на вакцинные туры в Европу у россиян растет, самые популярные для этого страны - Хорватия и Сербия, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T05:19
2021-11-10T05:19
2021-11-10T05:19
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новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Спрос на вакцинные туры в Европу у россиян растет, самые популярные для этого страны - Хорватия и Сербия, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, вакцинные туры в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен. Самые популярные страны для вакцинных путешествий — Хорватия и Сербия."Речь идет скорее о ревакционных турах — то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время", - отметил эксперт.Он добавил, что "вакцинные туры" организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. По данным АТОР, стоимость трехдневного "вакцинного тура" в Сербию и Хорватию стартует от 36 тысяч рублей с человека.
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сша, хорватия, европа, москва, johnson & johnson, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), дмитрий горин, коронавирус covid-19
СМИ: в России вырос спрос на "вакцинные туры" в Европу
"Известия": в АТОР рассказали о росте спроса на "вакцинные туры" в Европу