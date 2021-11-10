https://ria.ru/20211110/tseny-1758462530.html

В России замедлился рост цен на продукты

В России замедлился рост цен на продукты - РИА Новости, 10.11.2021

В России замедлился рост цен на продукты

Темп прироста цен на огурцы, помидоры и картофель в России со 2 по 8 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако капуста дорожала более быстрыми РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:22

2021-11-10T19:22

2021-11-10T19:22

экономика

продукты

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Темп прироста цен на огурцы, помидоры и картофель в России со 2 по 8 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако капуста дорожала более быстрыми темпами, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период выросли в среднем на 0,5%. В частности, картофель подорожал на 0,82%, свежая белокочанная капуста - на 1,08%, огурцы - на 2,76%, помидоры - на 2,52%. В свою очередь, репчатый лук подешевел на 1,08%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,5%.С начала года к 8 ноября картофель в России подорожал на 51,56%, капуста - на 88,19%, лук - на 17,63%, морковь - на 30,01%, помидоры - на 5,67%. Огурцы с начала года подешевели на 16,53%, яблоки - на 5,44%.За предыдущий период, с 26 октября по 1 ноября, картофель вырос в цене на 1,42%, капуста - на 0,1%, огурцы - на 9,66%, помидоры - на 5,27%. Лук тогда подешевел на 0,63%, морковь - на 0,33%, яблоки - на 0,49%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда повысились в среднем на 1,7%.С 2 по 8 ноября в России выросли цены на сычужные сыры (на 0,7%), сливочное масло, сметану, жирный творог (на 0,5%), сосиски, сардельки, питьевое молоко, черный чай (на 0,4%), обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) на 0,3%, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье (на 0,2%), баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы, соль (на 0,1%).В свою очередь цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,6%, на вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты и водку - на 0,1%.Рост цен на мясо кур, яйца, гречневую крупу и сахар в России со 2 по 8 ноября замедлился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло дорожало тем же темпом, следует из данных Росстата.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране выросли на 0,41%, в том числе в 52 регионах - на 0,1-4,6%. В девяти субъектах цены не изменились, еще в 24 - снизились на 0,1-2%. За предыдущую неделю, с 26 октября по 1 ноября, мясо кур подорожало на 0,57%, а с начала года по 8 ноября цена на него выросла на 26,89%.Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 0,99% (с 26 октября по 1 ноября - на 1,82%, а с начала года яйца выросли в цене на 6,91%). В 65 субъектах цены выросли на 0,1-2%, в восьми регионах - на 2,1-4,9%. "В четырех субъектах цены не изменились. В восьми субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-4%", - указывает Росстат.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,56%, в том числе в 64 регионах страны - на 0,1-2,6%. "В 10 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-0,3%", - сообщает статистическое ведомство. С 26 октября по 1 ноября цены на сахар выросли на 0,85%, а с начала года по 8 ноября - прибавили 7,25%.Подсолнечное масло стало дороже на 0,16%, как и неделей ранее. В 46 субъектах РФ оно выросло в стоимости на 0,1-6,7%, в 20 субъектах цены не изменились, в 19 - снизились на 0,1-1,6%. С начала года по 8 ноября подсолнечное масло подорожало на 6,62%.Гречка с 2 по 8 ноября выросла в цене на 1,28%, тогда как за предыдущий период рост составлял 1,34%, а с начала года цены поднялись на 16,92%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,4% (за предыдущий период - на 0,54%, рост с начала года - на 7,41%), черный хлеб - на 0,68% (за предыдущий период - на 0,5%, с начала года - на 7,02%), макаронные изделия - на 0,88% (после роста на 0,47%, с начала года цены увеличились на 9,77%).Вермишель повысилась в цене на 0,61% (за предыдущий период - увеличение на 0,39%, рост с начала года - 9,23%). Цены на белый хлеб выросли на 0,6% (неделей ранее - на 0,49%, рост с начала года - на 6,93%). Цены на рис увеличились на 0,58% (неделей ранее - на 0,76%, с начала года - выросли на 5,09%), на пшено - на 0,33% (за предыдущий период - на 0,48%, с начала года - уменьшились на 2,64%).

https://ria.ru/20211027/tseny-1756408850.html

https://ria.ru/20211101/tseny-1757137546.html

https://ria.ru/20211020/tseny-1755306115.html

https://rsport.ria.ru/20211110/sladosti-1758309671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия