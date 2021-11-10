https://ria.ru/20211110/transport-1758330065.html

В Кремле прокомментировали идею введения QR-кодов на транспорте

В Кремле прокомментировали идею введения QR-кодов на транспорте - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле прокомментировали идею введения QR-кодов на транспорте

В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, сообщил журналистам... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T06:01

2021-11-10T06:01

2021-11-10T06:02

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

камчатский край

дмитрий песков

ржд

аэрофлот

михаил полубояринов

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.С 23 ноября система QR-кодов распространится на внутрирегиональные авиа- и автобусные перевозки на Камчатке, а в Татарстане код нужен для проезда в общественном транспорте. На федеральном уровне эту систему еще не вводили в транспорт, также не поступало соответствующих официальных заявлений.Представитель Кремля подчеркнул, что все меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимает оперативный штаб.Реакция РЖДЕсли государство поручит ввести QR-коды на железнодорожном транспорте, РЖД технологически готова обеспечить эту процедуру, заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин на форуме CNews.При этом он подчеркнул, что вопрос о принятии таких мер, безусловно, находится в компетенции государственного регулирования.QR-коды при посадкеГлава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на рейсах внутри региона, Хабаровского края — анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта столицы региона и при продаже авиабилетов.Он подчеркнул, что представители компании смогут проверить наличие QR-кода и информации о прививке, используя соответствующее программное обеспечение.

https://ria.ru/20211106/tatarstan-1757863037.html

https://ria.ru/20211105/kod-1757771805.html

хабаровский край

камчатский край

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общество, хабаровский край, камчатский край, дмитрий песков, ржд, аэрофлот, михаил полубояринов, евгений чаркин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии