06:01 10.11.2021 (обновлено: 06:02 10.11.2021)
В Кремле прокомментировали идею введения QR-кодов на транспорте
Песков: в администрации президента не обсуждают идею QR-кодов в самолетах и поездах
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В администрации президента не обсуждают возможность введения QR-кодов на транспорте, в том числе воздушном и железнодорожном, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
С 23 ноября система QR-кодов распространится на внутрирегиональные авиа- и автобусные перевозки на Камчатке, а в Татарстане код нужен для проезда в общественном транспорте. На федеральном уровне эту систему еще не вводили в транспорт, также не поступало соответствующих официальных заявлений.
Представитель Кремля подчеркнул, что все меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принимает оперативный штаб.
"Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами", — заявил Песков.
Реакция РЖД
Если государство поручит ввести QR-коды на железнодорожном транспорте, РЖД технологически готова обеспечить эту процедуру, заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин на форуме CNews.
"Мы технологически готовы выполнить все те поручения (по введению QR-кодов на ж/д транспорте — Прим. ред.), которые могут поступить. Нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому — какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним", — сказал Чаркин.
При этом он подчеркнул, что вопрос о принятии таких мер, безусловно, находится в компетенции государственного регулирования.
QR-коды при посадке
Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов поддержал требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса при посадке в самолет, но не при покупке билетов.
Ранее в ноябре два российских региона сообщили о планах ввести проверку QR-кодов для авиатранспорта. Власти Камчатского края с 23 ноября сделали их обязательными при посадке на рейсах внутри региона, Хабаровского края — анонсировали, что QR-коды с декабря будут требоваться в здании аэропорта столицы региона и при продаже авиабилетов.
"На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально", — сказал Полубояринов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Он подчеркнул, что представители компании смогут проверить наличие QR-кода и информации о прививке, используя соответствующее программное обеспечение.