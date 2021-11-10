https://ria.ru/20211110/tekhnika-1758359763.html

"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае

"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае - РИА Новости, 10.11.2021

"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае

Холдинг "Вертолеты России" впервые представит на авиасалоне в Дубае боевую технику – экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52, заявил генеральный директор... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:34

2021-11-10T11:34

2021-11-10T11:34

экономика

технологии

дубай (город)

ми-28

ка-52 "аллигатор"

вертолеты россии

ближний восток

андрей богинский

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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" впервые представит на авиасалоне в Дубае боевую технику – экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52, заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.По словам Богинского, на авиасалоне у холдинга будет представлена "достаточно широкая" линейка техники.Богинский отметил, что холдинг ведет переговоры с партнерами в разных странах по реализации вертолетов бренда Aurus. В Дубае, прежде всего, контакты будут ориентированы на рынок Северной Африки и Ближнего Востока.Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/vertolet-1758068817.html

дубай (город)

ближний восток

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экономика, технологии, дубай (город), ми-28, ка-52 "аллигатор", вертолеты россии, ближний восток, андрей богинский