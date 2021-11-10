"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае
"Вертолеты России" представят в Дубае экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52
КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" впервые представит на авиасалоне в Дубае боевую технику – экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52, заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Мы, наверное, первый раз в Дубай вывозим боевую технику. Это Ми-28 – экспортный вариант и вертолет Ка-52, тоже экспортный вариант", - сказал Богинский журналистам после церемонии старта строительства нового цеха на Казанском вертолетном заводе.
По словам Богинского, на авиасалоне у холдинга будет представлена "достаточно широкая" линейка техники.
"Мы уже два года назад привозили в Дубай вертолет "Ансат", в этом году будет вертолет "Ансат" с брендом Aurus, отдельная будет экспозиция. Анонсируем Business Jet и Superjet в стилистике Aurus... Будет "Ансат" с медицинским модулем, вертолет К-226, вертолет Ми-171А2", - уточнил он.
Богинский отметил, что холдинг ведет переговоры с партнерами в разных странах по реализации вертолетов бренда Aurus. В Дубае, прежде всего, контакты будут ориентированы на рынок Северной Африки и Ближнего Востока.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.
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