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"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае
"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае - РИА Новости, 10.11.2021
"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае
Холдинг "Вертолеты России" впервые представит на авиасалоне в Дубае боевую технику – экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52, заявил генеральный директор... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:34
2021-11-10T11:34
экономика
технологии
дубай (город)
ми-28
ка-52 "аллигатор"
вертолеты россии
ближний восток
андрей богинский
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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" впервые представит на авиасалоне в Дубае боевую технику – экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52, заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.По словам Богинского, на авиасалоне у холдинга будет представлена "достаточно широкая" линейка техники.Богинский отметил, что холдинг ведет переговоры с партнерами в разных странах по реализации вертолетов бренда Aurus. В Дубае, прежде всего, контакты будут ориентированы на рынок Северной Африки и Ближнего Востока.Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.
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экономика, технологии, дубай (город), ми-28, ка-52 "аллигатор", вертолеты россии, ближний восток, андрей богинский
11:34 10.11.2021
 
"Вертолеты России" впервые представят боевую технику на выставке в Дубае

"Вертолеты России" представят в Дубае экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Ударный вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КАЗАНЬ, 10 ноя – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" впервые представит на авиасалоне в Дубае боевую технику – экспортные варианты вертолетов Ми-28 и Ка-52, заявил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.
"Мы, наверное, первый раз в Дубай вывозим боевую технику. Это Ми-28 – экспортный вариант и вертолет Ка-52, тоже экспортный вариант", - сказал Богинский журналистам после церемонии старта строительства нового цеха на Казанском вертолетном заводе.
По словам Богинского, на авиасалоне у холдинга будет представлена "достаточно широкая" линейка техники.
"Мы уже два года назад привозили в Дубай вертолет "Ансат", в этом году будет вертолет "Ансат" с брендом Aurus, отдельная будет экспозиция. Анонсируем Business Jet и Superjet в стилистике Aurus... Будет "Ансат" с медицинским модулем, вертолет К-226, вертолет Ми-171А2", - уточнил он.
Богинский отметил, что холдинг ведет переговоры с партнерами в разных странах по реализации вертолетов бренда Aurus. В Дубае, прежде всего, контакты будут ориентированы на рынок Северной Африки и Ближнего Востока.
Международный авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский во время встреч - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 14:51В мире
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ЭкономикаТехнологииДубай (город)Ми-28Ка-52 "Аллигатор"Вертолеты РоссииБлижний ВостокАндрей Богинский
 
 
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