https://ria.ru/20211110/sud-1758431032.html
Суд отказал мужчине в иске к клинике, где его супруга родила от донора
Суд отказал мужчине в иске к клинике, где его супруга родила от донора - РИА Новости, 10.11.2021
Суд отказал мужчине в иске к клинике, где его супруга родила от донора
Житель Костромской области требовал от клиники репродуктивного здоровья 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что его супруга с... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:43
2021-11-10T16:43
2021-11-10T16:44
происшествия
костромская область
костромской областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости. Житель Костромской области требовал от клиники репродуктивного здоровья 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что его супруга с помощью ЭКО родила двойню не от него, а от донора, но суд отказал в удовлетворении иска, сообщается на сайте Костромского областного суда.По данным суда, супруги безуспешно пытались зачать ребенка четыре года, и в 2017 году обратились в клинику репродуктивного здоровья. В мае 2018 года после процедуры ЭКО женщина смогла забеременеть двойней с помощью донорского материала. Мужчина возмутился, что беременность произошла не от него. Он пояснил в суде, что к детям не имеет никакого отношения, и за месяц до их рождения, по его словам, "был вынужден развестись со своей супругой".Мужчина потребовал взыскать с клиники 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 53 тысячи рублей, которые он потратил на свое лечение. "Н. считал, что медицинский центр причинил ему моральный вред, поскольку он испытывал длительный стресс, постоянное чувство потери, озабоченность собственными нарушениями здоровья", - говорится в сообщении суда.Суд первой инстанции, а затем и Костромской областной суд отказали мужчине в удовлетворении иска. На основе представленных клиникой документов в суде было установлено, что мужчина был полностью проинформирован обо всех нюансах процедуры ЭКО и даже участвовал с супругой в выборе анонимного донора.Также сообщается, что после рождения детей мужчина пытался оспорить свое отцовство, но суд тогда тоже отказал ему, отметив, что на этапе планирования процедуры ЭКО "истец и его супруга обязались взять на себя равные права и обязанности родителей в отношении будущего ребенка, по его содержанию и воспитанию".
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РИА Новости
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происшествия, костромская область, костромской областной суд
16:43 10.11.2021 (обновлено: 16:44 10.11.2021)
Суд отказал мужчине в иске к клинике, где его супруга родила от донора
Костромской суд отказал в иске мужчине, чья супруга с помощью ЭКО родила от донора
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 ноя – РИА Новости.
Житель Костромской области
требовал от клиники репродуктивного здоровья 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда из-за того, что его супруга с помощью ЭКО родила двойню не от него, а от донора, но суд отказал в удовлетворении иска, сообщается на сайте Костромского областного суда
.
По данным суда, супруги безуспешно пытались зачать ребенка четыре года, и в 2017 году обратились в клинику репродуктивного здоровья. В мае 2018 года после процедуры ЭКО женщина смогла забеременеть двойней с помощью донорского материала. Мужчина возмутился, что беременность произошла не от него. Он пояснил в суде, что к детям не имеет никакого отношения, и за месяц до их рождения, по его словам, "был вынужден развестись со своей супругой".
Мужчина потребовал взыскать с клиники 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 53 тысячи рублей, которые он потратил на свое лечение. "Н. считал, что медицинский центр причинил ему моральный вред, поскольку он испытывал длительный стресс, постоянное чувство потери, озабоченность собственными нарушениями здоровья", - говорится в сообщении суда.
Суд первой инстанции, а затем и Костромской областной суд отказали мужчине в удовлетворении иска. На основе представленных клиникой документов в суде было установлено, что мужчина был полностью проинформирован обо всех нюансах процедуры ЭКО и даже участвовал с супругой в выборе анонимного донора.
Также сообщается, что после рождения детей мужчина пытался оспорить свое отцовство, но суд тогда тоже отказал ему, отметив, что на этапе планирования процедуры ЭКО "истец и его супруга обязались взять на себя равные права и обязанности родителей в отношении будущего ребенка, по его содержанию и воспитанию".