https://ria.ru/20211110/sud-1758427556.html

ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд

ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд - РИА Новости, 10.11.2021

ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд

Верховный суд РФ поддержал жителя Калининградской области, который через суд добивался ремонта грунтовой дороги у своего дома, сказано в определении судебной... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:28

2021-11-10T16:28

2021-11-10T16:28

светлогорск

калининградская область

верховный суд рф

жкх

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал жителя Калининградской области, который через суд добивался ремонта грунтовой дороги у своего дома, сказано в определении судебной коллегии по административным делам.Жители Светлогорска обратились к городской администрации с просьбой отремонтировать грунтовую дорогу протяженностью чуть меньше километра, но чиновники отказались - этой улицы не было в плане ремонта дорог. Между тем дорогу обследовал инспектор ГИБДД, который пришел к выводу, что ее необходимо выровнять, оборудовать тротуаром для пешеходов и поставить фонари.Тогда один из местных жителей обратился в суд и добился включения дороги в план ремонта. Представители администрации оспорили решение и его отменил суд вышестоящей инстанции. На сторону горожан в итоге встал только Верховный суд РФ.Он отменил предыдущие решения судов и направил дело на новое рассмотрение."На местную администрацию как на орган местного самоуправления федеральный законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание", - отметил суд, указав, что суд первой инстанции обоснованно признал бездействие администрации незаконным.

https://ria.ru/20211110/sud-1758396389.html

светлогорск

калининградская область

россия

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светлогорск, калининградская область, верховный суд рф, жкх, россия