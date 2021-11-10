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ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд
ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд - РИА Новости, 10.11.2021
ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд
Верховный суд РФ поддержал жителя Калининградской области, который через суд добивался ремонта грунтовой дороги у своего дома, сказано в определении судебной... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:28
2021-11-10T16:28
светлогорск
калининградская область
верховный суд рф
жкх
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал жителя Калининградской области, который через суд добивался ремонта грунтовой дороги у своего дома, сказано в определении судебной коллегии по административным делам.Жители Светлогорска обратились к городской администрации с просьбой отремонтировать грунтовую дорогу протяженностью чуть меньше километра, но чиновники отказались - этой улицы не было в плане ремонта дорог. Между тем дорогу обследовал инспектор ГИБДД, который пришел к выводу, что ее необходимо выровнять, оборудовать тротуаром для пешеходов и поставить фонари.Тогда один из местных жителей обратился в суд и добился включения дороги в план ремонта. Представители администрации оспорили решение и его отменил суд вышестоящей инстанции. На сторону горожан в итоге встал только Верховный суд РФ.Он отменил предыдущие решения судов и направил дело на новое рассмотрение."На местную администрацию как на орган местного самоуправления федеральный законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание", - отметил суд, указав, что суд первой инстанции обоснованно признал бездействие администрации незаконным.
https://ria.ru/20211110/sud-1758396389.html
светлогорск
калининградская область
россия
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светлогорск, калининградская область, верховный суд рф, жкх, россия
16:28 10.11.2021
 
ВС разрешил добиваться ремонта дорог через суд

Верховный суд поддержал россиянина, который через суд добивался ремонта грунтовой дороги

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ поддержал жителя Калининградской области, который через суд добивался ремонта грунтовой дороги у своего дома, сказано в определении судебной коллегии по административным делам.
Жители Светлогорска обратились к городской администрации с просьбой отремонтировать грунтовую дорогу протяженностью чуть меньше километра, но чиновники отказались - этой улицы не было в плане ремонта дорог. Между тем дорогу обследовал инспектор ГИБДД, который пришел к выводу, что ее необходимо выровнять, оборудовать тротуаром для пешеходов и поставить фонари.
Тогда один из местных жителей обратился в суд и добился включения дороги в план ремонта. Представители администрации оспорили решение и его отменил суд вышестоящей инстанции. На сторону горожан в итоге встал только Верховный суд РФ.
Он отменил предыдущие решения судов и направил дело на новое рассмотрение.
"На местную администрацию как на орган местного самоуправления федеральный законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание", - отметил суд, указав, что суд первой инстанции обоснованно признал бездействие администрации незаконным.
Верховный суд РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
14:06
Верховный суд встал на сторону водителя, купившего автомобиль у мошенников
 
СветлогорскКалининградская областьВерховный суд РФЖКХРоссия
 
 
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