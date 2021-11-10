https://ria.ru/20211110/sud-1758396389.html

Верховный суд встал на сторону водителя, купившего автомобиль у мошенников

Верховный суд встал на сторону водителя, купившего автомобиль у мошенников - РИА Новости, 10.11.2021

Верховный суд встал на сторону водителя, купившего автомобиль у мошенников

Верховный суд РФ защитил водителя, купившего автомобиль Suzuki Grand Vitara, который мошенники похитили у первого владельца: теперь процесс начнется с нуля в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:06

2021-11-10T14:06

2021-11-10T14:06

общество

верховный суд рф

авто

мошенничество

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Верховный суд РФ защитил водителя, купившего автомобиль Suzuki Grand Vitara, который мошенники похитили у первого владельца: теперь процесс начнется с нуля в нижестоящем суде, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам.Там отмечается, что москвич купил машину в ноябре 2018 года за 920 тысяч рублей и поставил на учет в ГИБДД. Через год выяснилось, что машина числится в розыске и белгородская полиция постановила изъять ее. Оказалось, что первый владелец поручил агентской компании продать ее, но не получил за нее денег. Гендиректор этой компании таким образом похитил множество автомобилей на общую сумму почти 86 миллионов рублей, в том числе и этот Suzuki.Новый владелец обратился в суд с иском о признании добросовестным приобретателем. Истец указал, что перед покупкой убедился в том, что автомобиль не находится в розыске, под арестом и не обременён залогом. С помощью интернет-ресурса "Автотека" он запросил отчёт в отношении приобретаемого автомобиля, проверил его по программе "Автокод", ознакомился с правоустанавливающими документами, при этом у него не было "оснований усомниться в праве продавца на отчуждение имущества".Однако суд отклонил иск, посчитав, что при заключении договора купли-продажи водитель "не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, не принял все разумные меры, направленные на проверку юридической чистоты сделки". С этими выводами согласились суды апелляционной и кассационной инстанций, на сторону водителя встал только ВС РФ."[Нижестоящий] суд не указал, каким способом и в какой форме должна в таком случае проводится проверка покупателем предшествующих сделок купли-продажи автомобиля, а также соответствует ли это закону либо обычной практике гражданского оборота. При таких обстоятельствах признание судами истца недобросовестным приобретателем противоречит положениям закона и разъяснениям пленума ВС РФ", - решила коллегия. ВС РФ отменил все предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html

https://ria.ru/20210728/moshennichestvo-1743186014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, верховный суд рф, авто, мошенничество, россия