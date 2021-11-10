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США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве
США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 10.11.2021
США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве
США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев, говорится в хартии о стратегическом партнерстве США и Украины. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:40
2021-11-10T23:40
в мире
оон
владимир путин
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев, говорится в хартии о стратегическом партнерстве США и Украины."США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба госдепа.Документ подписан в ходе визита украинской делегации в Вашингтон.Отмечается, что меры против РФ будут сохраняться до "восстановления территориальной целостности Украины".США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорится в документе. Кроме того, Штаты заявляют, что никогда не признают Крым российской территорией. США поддерживают "нормандский формат" по украинскому урегулированию, но считают, что Россия "направляет конфликт" в Донбассе, отмечается в хартии.
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в мире, оон, владимир путин, нато, россия
23:40 10.11.2021
 
США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве

Госдеп: США поддержали стремление Украины в НАТО

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Flickr / U.S. Army Europe Images
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев, говорится в хартии о стратегическом партнерстве США и Украины.
"США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба госдепа.
Документ подписан в ходе визита украинской делегации в Вашингтон.
Отмечается, что меры против РФ будут сохраняться до "восстановления территориальной целостности Украины".
США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорится в документе. Кроме того, Штаты заявляют, что никогда не признают Крым российской территорией. США поддерживают "нормандский формат" по украинскому урегулированию, но считают, что Россия "направляет конфликт" в Донбассе, отмечается в хартии.
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