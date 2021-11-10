https://ria.ru/20211110/ssha-1758484585.html

США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве

США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 10.11.2021

США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве

США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев, говорится в хартии о стратегическом партнерстве США и Украины. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:40

2021-11-10T23:40

2021-11-10T23:40

в мире

оон

владимир путин

нато

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. США намерены продолжать санкционное давление на Россию, чтобы поддержать Киев, говорится в хартии о стратегическом партнерстве США и Украины."США намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии, подрывам в экономике и энергетике, а также злонамеренной киберактивности со стороны России, в том числе путем сохранения санкций против России или связанных с Россией", - говорится в документе, текст которого распространила пресс-служба госдепа.Документ подписан в ходе визита украинской делегации в Вашингтон.Отмечается, что меры против РФ будут сохраняться до "восстановления территориальной целостности Украины".США поддерживают устремления Украины в НАТО, говорится в документе. Кроме того, Штаты заявляют, что никогда не признают Крым российской территорией. США поддерживают "нормандский формат" по украинскому урегулированию, но считают, что Россия "направляет конфликт" в Донбассе, отмечается в хартии.

https://ria.ru/20211102/blinken-1757461198.html

россия

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в мире, оон, владимир путин, нато, россия