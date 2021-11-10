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На переговорах в Вене назвали цель маневров США в Черном море
На переговорах в Вене назвали цель маневров США в Черном море - РИА Новости, 10.11.2021
На переговорах в Вене назвали цель маневров США в Черном море
Цель информационной кампании США, заявляющих о наращивании численности российских войск близ границы с Украиной, под шумок перебросить свои корабли в Черное... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:28
2021-11-10T17:28
в мире
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румыния
министерство обороны сша
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ввс сша
джон кирби
россия
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ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Цель информационной кампании США, заявляющих о наращивании численности российских войск близ границы с Украиной, под шумок перебросить свои корабли в Черное море, заявил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины"."Видим, что цель этой лживой антироссийской кампании – под шумок перебросить корабли США в Черное море. С 30 октября в акватории находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября в Чёрное море зашёл танкер John Lenthall, а 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney ВМС США. 6 ноября два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США выполнили полёты над Черным морем на удалении 30 километров от российской государственной границы", - сказал Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.По его словам, Москве очевидно, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную вооруженную группировку рядом с российскими рубежами. "С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения", - заключил он.
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в мире, грузия, румыния, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, ввс сша, джон кирби, россия, константин гаврилов
17:28 10.11.2021
 
На переговорах в Вене назвали цель маневров США в Черном море

Гаврилов: США нацелены под шумок перебросить свои корабли в Черное море

© Фото : @USNavyEurope/TwitterБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направляется в Черное море - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Цель информационной кампании США, заявляющих о наращивании численности российских войск близ границы с Украиной, под шумок перебросить свои корабли в Черное море, заявил глава делегации РФ на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Позже представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон продолжает наблюдать "вызывающие беспокойство передвижения" российских войск "вблизи Украины".
Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10:55В мире
В Минобороны назвали цели военных учений США в Черном море
"Видим, что цель этой лживой антироссийской кампании – под шумок перебросить корабли США в Черное море. С 30 октября в акватории находится эсминец с управляемым ракетным оружием Porter, 3 ноября в Чёрное море зашёл танкер John Lenthall, а 4 ноября – штабной корабль Mount Whitney ВМС США. 6 ноября два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США выполнили полёты над Черным морем на удалении 30 километров от российской государственной границы", - сказал Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По его словам, Москве очевидно, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную вооруженную группировку рядом с российскими рубежами. "С учетом того, что в учении, помимо американских ВМС, планируется задействование тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения", - заключил он.
 
В миреГрузияРумынияМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАВВС СШАДжон КирбиРоссияКонстантин Гаврилов
 
 
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