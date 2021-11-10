https://ria.ru/20211110/spiral-1758326481.html

Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко

Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2021

Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода, заявил врио... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T02:15

2021-11-10T02:15

2021-11-10T02:23

в мире

берлин (город)

белоруссия

африка

польша

евросоюз

александр лукашенко

хайко маас

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.По словам врио министра, "Европейский союз нельзя шантажировать". Те меры в ЕС, которые были приняты против "вероломного и бесчеловечного поведения г-на Лукашенко и его союзников" за последние несколько месяцев, уже "дали понять", что в ЕС будут "идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил", сказал Маас.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758326187.html

берлин (город)

белоруссия

африка

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), белоруссия, африка, польша, евросоюз, александр лукашенко, хайко маас, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии