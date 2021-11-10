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Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2021
Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода, заявил врио... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T02:15
2021-11-10T02:23
в мире
берлин (город)
белоруссия
африка
польша
евросоюз
александр лукашенко
хайко маас
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.По словам врио министра, "Европейский союз нельзя шантажировать". Те меры в ЕС, которые были приняты против "вероломного и бесчеловечного поведения г-на Лукашенко и его союзников" за последние несколько месяцев, уже "дали понять", что в ЕС будут "идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил", сказал Маас.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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в мире, берлин (город), белоруссия, африка, польша, евросоюз, александр лукашенко, хайко маас, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
02:15 10.11.2021 (обновлено: 02:23 10.11.2021)
 
Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко

Глава МИД Германии Маас: Лукашенко раскрутил "опасную спираль эскалации" на границе с ЕС

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / БелТА
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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации на границе с Евросоюзом, из которой не имеет выхода, заявил врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Снимки и впечатления, которые мы получаем от белорусского приграничья, ужасны. Г-н Лукашенко продолжает раскручивать опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода. Он безжалостно использует людей, ищущих убежища, в качестве заложников... Он сознательно подвергает давлению весь ЕС и отдельные государства-члены ЕС, такие как Польша и Литва, и, таким образом, сознательно рискует жизнями затронутых лиц, которые для него являются не более чем фигурами в его игре за власть", - заявил Маас, его слова приводит пресс-служба МИД ФРГ.

По словам врио министра, "Европейский союз нельзя шантажировать". Те меры в ЕС, которые были приняты против "вероломного и бесчеловечного поведения г-на Лукашенко и его союзников" за последние несколько месяцев, уже "дали понять", что в ЕС будут "идти по этому пути вместе последовательно и изо всех сил", сказал Маас.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
02:07
ЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ Польши
 
В миреБерлин (город)БелоруссияАфрикаПольшаЕвросоюзАлександр ЛукашенкоХайко МаасГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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