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Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19
Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19
Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу , ежедневно умирает чуть более тысячи граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:06
2021-11-10T15:06
2021-11-10T15:43
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу , ежедневно умирает чуть более тысячи граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан", - сказала Голикова. По ее словам, это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и невакцинированные.
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15:06 10.11.2021 (обновлено: 15:43 10.11.2021)
Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19
Вице-премьер Голикова заявил, что рост смертности от COVID-19 в России вызывает тревогу