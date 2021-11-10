https://ria.ru/20211110/smertnost-1758409151.html

Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19

Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова выразила тревогу из-за роста смертности от COVID-19

Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу , ежедневно умирает чуть более тысячи граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:06

2021-11-10T15:06

2021-11-10T15:43

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Рост смертности от коронавируса в России вызывает особую тревогу , ежедневно умирает чуть более тысячи граждан, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства."Конечно, нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходит чуть более тысячи наших граждан", - сказала Голикова. По ее словам, это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями и невакцинированные.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758363390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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