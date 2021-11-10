https://ria.ru/20211110/shalyapin-1758421586.html
"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон
"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон - РИА Новости, 10.11.2021
"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон
Прохор Шаляпин обратился за поддержкой в деле против его мамы к Екатерине Гордон. Об этом певец сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:03
2021-11-10T17:03
2021-11-10T17:03
шоубиз
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екатерина гордон
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин обратился за поддержкой в деле против его мамы к Екатерине Гордон. Об этом певец сообщил в личном микроблоге. Прохор опубликовал снимок, на котором он изображен вместе с правозащитницей. Фото было сделано в ее новом офисе. "Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде", — подписал кадр исполнитель. Мама музыканта Елена Колесникова работает в волгоградской больнице. Недавно против нее завели уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.В начале ноября Шаляпин заявил, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.
https://ria.ru/20211108/shalyapin-1758023522.html
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знаменитости, екатерина гордон, прохор шаляпин
"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон
Прохор Шаляпин обратился за поддержкой в деле против его мамы к Екатерине Гордон