https://ria.ru/20211110/shalyapin-1758421586.html

"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон

"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон - РИА Новости, 10.11.2021

"Вопиющий беспредел": Шаляпин обратился за поддержкой к Гордон

Прохор Шаляпин обратился за поддержкой в деле против его мамы к Екатерине Гордон. Об этом певец сообщил в личном микроблоге. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:03

2021-11-10T17:03

2021-11-10T17:03

шоубиз

знаменитости

екатерина гордон

прохор шаляпин

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прохор Шаляпин обратился за поддержкой в деле против его мамы к Екатерине Гордон. Об этом певец сообщил в личном микроблоге. Прохор опубликовал снимок, на котором он изображен вместе с правозащитницей. Фото было сделано в ее новом офисе. "Обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде", — подписал кадр исполнитель. Мама музыканта Елена Колесникова работает в волгоградской больнице. Недавно против нее завели уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.В начале ноября Шаляпин заявил, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.

https://ria.ru/20211108/shalyapin-1758023522.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, екатерина гордон, прохор шаляпин