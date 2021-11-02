https://ria.ru/20211102/shalyapin-1757383769.html

У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках

У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках - РИА Новости, 02.11.2021

У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках

Певец Прохор Шаляпин заявил, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:05

2021-11-02T15:05

2021-11-02T15:05

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин заявил, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.Елена Колесникова обвиняется по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда, после чего несколько заседаний были перенесены из-за неявки сначала адвоката, а потом подсудимой. Следующее заседание назначено на 12 ноября.Он заявил, что его мать "не должностное лицо и не была ознакомлена с инструкциями, и тем более не расписывалась за какую-либо ответственность, которую ей вменяют".Колесникова не заключала досудебного соглашения о сотрудничестве, "в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы, подтверждающие эту ложь", добавил Шаляпин.Ранее издание "Блокнот. Волгоград" сообщало, что против Колесниковой, работающей в волгоградской больнице, заведено уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.

https://ria.ru/20211001/shalyapin-1752684651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прохор шаляпин, знаменитости, шоу-бизнес