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У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках
У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках - РИА Новости, 02.11.2021
У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках
Певец Прохор Шаляпин заявил, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:05
2021-11-02T15:05
2021-11-02T15:05
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Певец Прохор Шаляпин заявил, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.Елена Колесникова обвиняется по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда, после чего несколько заседаний были перенесены из-за неявки сначала адвоката, а потом подсудимой. Следующее заседание назначено на 12 ноября.Он заявил, что его мать "не должностное лицо и не была ознакомлена с инструкциями, и тем более не расписывалась за какую-либо ответственность, которую ей вменяют".Колесникова не заключала досудебного соглашения о сотрудничестве, "в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы, подтверждающие эту ложь", добавил Шаляпин.Ранее издание "Блокнот. Волгоград" сообщало, что против Колесниковой, работающей в волгоградской больнице, заведено уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.
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прохор шаляпин, знаменитости, шоу-бизнес
У матери Шаляпина ухудшилось здоровье из-за обвинений во взятках
Мать Шаляпина не пришла на судебное заседание о взятках из-за проблем со здоровьем
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Певец Прохор Шаляпин заявил
, что у его матери на фоне судебных разбирательств ухудшилось состояние здоровья, она находится на больничном.
Елена Колесникова обвиняется по нескольким эпизодам получения взятки и служебного подлога. Дело в августе поступило в Краснооктябрьский районный суд Волгограда, после чего несколько заседаний были перенесены из-за неявки сначала адвоката, а потом подсудимой. Следующее заседание назначено на 12 ноября.
"Моя мама не явилась в суд только по причине того, что адвокат, с которым у нее заключено соглашение, заболела и не смогла присутствовать на заседании, что подтверждено документально. Также, в связи с этими крайне неприятными, требующими тщательного юридического разбирательства обстоятельствами, у моей мамы ухудшилось состояние здоровья, и она находится на больничном", – написал Шаляпин в Instagram.
Он заявил, что его мать "не должностное лицо и не была ознакомлена с инструкциями, и тем более не расписывалась за какую-либо ответственность, которую ей вменяют".
Колесникова не заключала досудебного соглашения о сотрудничестве, "в материалах дела отсутствуют какие-либо процессуальные документы, подтверждающие эту ложь", добавил Шаляпин.
Ранее издание "Блокнот. Волгоград" сообщало, что против Колесниковой, работающей в волгоградской больнице, заведено уголовное дело. По данным СМИ, ее обвиняют в том, что она за деньги вносила в учетные табели о рабочем времени осужденных на исправительные работы дополнительные часы.