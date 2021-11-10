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Эта невинная привычка приведет к серьезным проблемам с сердцем

Названа неочевидная привычка, которая грозит женщинам проблемами с сердцем - РИА Новости, 10.11.2021

Эта невинная привычка приведет к серьезным проблемам с сердцем

Группа ученых из Южной Кореи обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве. Результаты их... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:08

2021-11-10T23:08

2021-11-10T23:30

в мире

южная корея

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Южной Кореи обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве. Результаты их научной работы были опубликованы в журнале Menopause.Исследователи задались целью найти связь между риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и наличием компании во время приемов пищи. Для этого они проанализировали данные о здоровье 590 женщин в возрасте менопаузы до 65 лет.Участниц разделили на две группы: женщины, кто ели более двух раз в день одни, и те, кто питался более двух раз в день вместе с другими людьми.Ученые также пришли к выводу, что прием пищи в одиночестве не только связан с риском сердечных заболеваний, но также и провоцирует женщин питаться неправильно, не заботясь о своем рационе.

https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html

южная корея

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2021

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в мире, южная корея, здоровье - общество