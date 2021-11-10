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Эта невинная привычка приведет к серьезным проблемам с сердцем
Названа неочевидная привычка, которая грозит женщинам проблемами с сердцем - РИА Новости, 10.11.2021
Эта невинная привычка приведет к серьезным проблемам с сердцем
Группа ученых из Южной Кореи обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве. Результаты их... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:08
2021-11-10T23:08
2021-11-10T23:30
в мире
южная корея
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа ученых из Южной Кореи обнаружила, что среди женщин стенокардия чаще встречается у тех, кто предпочитает принимать пищу в одиночестве. Результаты их научной работы были опубликованы в журнале Menopause.Исследователи задались целью найти связь между риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и наличием компании во время приемов пищи. Для этого они проанализировали данные о здоровье 590 женщин в возрасте менопаузы до 65 лет.Участниц разделили на две группы: женщины, кто ели более двух раз в день одни, и те, кто питался более двух раз в день вместе с другими людьми.Ученые также пришли к выводу, что прием пищи в одиночестве не только связан с риском сердечных заболеваний, но также и провоцирует женщин питаться неправильно, не заботясь о своем рационе.
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в мире, южная корея, здоровье - общество
23:08 10.11.2021 (обновлено: 23:30 10.11.2021)
Названа неочевидная привычка, которая грозит женщинам проблемами с сердцем
Корейские ученые: женщины, привыкшие есть в одиночестве, чаще страдают от стенокардии