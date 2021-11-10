https://ria.ru/20211110/schenok-1758325632.html
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка - РИА Новости, 10.11.2021
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка
Американца Брендана Эванса приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году, сообщает местная газета South... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:53
2021-11-10T01:53
2021-11-10T01:54
в мире
сша
голливуд
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061670_0:60:3001:1748_1920x0_80_0_0_6e96c83adb93e19aff62777446565aa3.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американца Брендана Эванса приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году, сообщает местная газета South Florida Sun Sentinel со ссылкой на адвоката.Искалеченного щенка по кличке Олли обнаружили в октябре 2017 года в Голливуде, злоумышленник оставил пса в чемодане. На теле Олли было более 50 ножевых ранений, его доставили в ветеринарную клинику, где он скончался через два дня. Разгневанные происшествием неравнодушные граждане объявили награду в 60 тысяч долларов за поимку живодера. Позже полиция нашла Эванса по следам ДНК на чемодане.В ходе обыска в квартире Эванса были обнаружены лапы кошек, тела крыс и следы крови в ванной и на кухне, а также два ножа и мачете. Сначала мужчина отрицал вину, он признался лишь спустя четыре года.Эванс находится под стражей с 2017 года, изначально ему было предъявлено 17 обвинений в жестоком обращении с животными и грозил срок в 85 лет. Как пояснил адвокат, судья снял 15 обвинений в обмен на признание вины. Отмечается, что мужчине также грозит срок до 15 лет за дело о краже. По словам адвоката, мужчина страдает психическим расстройством и принимает лекарства.
https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html
сша
голливуд
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061670_109:0:2525:1812_1920x0_80_0_0_502f6a3aed38ea6aaac132489ac3a92a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, голливуд, вашингтон
01:53 10.11.2021 (обновлено: 01:54 10.11.2021)
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка
СМИ: американца приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера