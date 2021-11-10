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СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка - РИА Новости, 10.11.2021
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка
Американца Брендана Эванса приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году, сообщает местная газета South... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:53
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в мире
сша
голливуд
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американца Брендана Эванса приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году, сообщает местная газета South Florida Sun Sentinel со ссылкой на адвоката.Искалеченного щенка по кличке Олли обнаружили в октябре 2017 года в Голливуде, злоумышленник оставил пса в чемодане. На теле Олли было более 50 ножевых ранений, его доставили в ветеринарную клинику, где он скончался через два дня. Разгневанные происшествием неравнодушные граждане объявили награду в 60 тысяч долларов за поимку живодера. Позже полиция нашла Эванса по следам ДНК на чемодане.В ходе обыска в квартире Эванса были обнаружены лапы кошек, тела крыс и следы крови в ванной и на кухне, а также два ножа и мачете. Сначала мужчина отрицал вину, он признался лишь спустя четыре года.Эванс находится под стражей с 2017 года, изначально ему было предъявлено 17 обвинений в жестоком обращении с животными и грозил срок в 85 лет. Как пояснил адвокат, судья снял 15 обвинений в обмен на признание вины. Отмечается, что мужчине также грозит срок до 15 лет за дело о краже. По словам адвоката, мужчина страдает психическим расстройством и принимает лекарства.
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в мире, сша, голливуд, вашингтон
01:53 10.11.2021 (обновлено: 01:54 10.11.2021)
 
СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка

СМИ: американца приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера

© AP Photo / Mel EvansПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Mel Evans
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американца Брендана Эванса приговорили к 10 годам тюрьмы за жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году, сообщает местная газета South Florida Sun Sentinel со ссылкой на адвоката.
Искалеченного щенка по кличке Олли обнаружили в октябре 2017 года в Голливуде, злоумышленник оставил пса в чемодане. На теле Олли было более 50 ножевых ранений, его доставили в ветеринарную клинику, где он скончался через два дня. Разгневанные происшествием неравнодушные граждане объявили награду в 60 тысяч долларов за поимку живодера. Позже полиция нашла Эванса по следам ДНК на чемодане.
В ходе обыска в квартире Эванса были обнаружены лапы кошек, тела крыс и следы крови в ванной и на кухне, а также два ножа и мачете. Сначала мужчина отрицал вину, он признался лишь спустя четыре года.
Эванс находится под стражей с 2017 года, изначально ему было предъявлено 17 обвинений в жестоком обращении с животными и грозил срок в 85 лет. Как пояснил адвокат, судья снял 15 обвинений в обмен на признание вины. Отмечается, что мужчине также грозит срок до 15 лет за дело о краже. По словам адвоката, мужчина страдает психическим расстройством и принимает лекарства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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