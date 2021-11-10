https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758453137.html
В СБУ предложили ужесточить санкции против Медведчука
В СБУ предложили ужесточить санкции против Медведчука - РИА Новости, 10.11.2021
В СБУ предложили ужесточить санкции против Медведчука
Служба безопасности Украины (СБУ) предложила ввести новые санкции против компаний — владельцев самолетов, которыми пользовался глава политсовета партии... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:27
2021-11-10T18:27
2021-11-10T19:05
в мире
украина
служба безопасности украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
иван баканов
оксана марченко
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КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) предложила ввести новые санкции против компаний — владельцев самолетов, которыми пользовался глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, заявил глава украинской спецслужбы Иван Баканов.Собственники воздушных судов, на которых Медведчук в том числе летал в Россию, ранее уже попадали под ограничения. Как сообщили в СБУ, сейчас они пытаются переоформить часть самолетов на американские компании и один – на офшорную. "Поэтому мы снова промониторили этот процесс, обратились к СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.) для того, чтобы применить новые санкции к новым компаниям, которые используют эти же самолеты", — заявил Баканов на брифинге.В феврале СНБО объявил о введении ограничений против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев лайнеров. Тогда в санкционном списке среди прочих оказались сам Медведчук и его супруга Оксана Марченко, а также пятеро россиян.
https://radiosputnik.ria.ru/20211011/medvedchuk-1753999129.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, иван баканов, оксана марченко
18:27 10.11.2021 (обновлено: 19:05 10.11.2021)
В СБУ предложили ужесточить санкции против Медведчука
В СБУ предложили ввести санкции против компаний, чьими самолетами пользовался Медведчук