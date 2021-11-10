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В МИД пообещали оказывать поддержку Белоруссии в случае санкций Евросоюза
В МИД пообещали оказывать поддержку Белоруссии в случае санкций Евросоюза - РИА Новости, 10.11.2021
В МИД пообещали оказывать поддержку Белоруссии в случае санкций Евросоюза
Любые санкции ЕС против Белоруссии нелегитимны, Москва будет оказывать Минску всестороннюю поддержку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:31
2021-11-10T16:35
в мире
белоруссия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
санкции
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Любые санкции ЕС против Белоруссии нелегитимны, Москва будет оказывать Минску всестороннюю поддержку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран", - сказала она в ходе брифинга.
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в мире, белоруссия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, санкции, россия
16:31 10.11.2021 (обновлено: 16:35 10.11.2021)
 
В МИД пообещали оказывать поддержку Белоруссии в случае санкций Евросоюза

Захарова: любые санкции ЕС против Белоруссии нелегитимны, Москва окажет Минску поддержку

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Любые санкции ЕС против Белоруссии нелегитимны, Москва будет оказывать Минску всестороннюю поддержку, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы считаем односторонние санкции Запада в отношении суверенных государств неприемлемыми, нелегитимными с точки зрения международного права и подтверждаем нашу решимость оказать Белоруссии, ее народу всестороннюю поддержку", - сказала Захарова на брифинге в среду.
"Мы считаем недопустимым делать миграционные проблемы предлогом для введения новых санкций в отношении Белоруссии, в отношении других стран", - сказала она в ходе брифинга.
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В миреБелоруссияЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСанкцииРоссия
 
 
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