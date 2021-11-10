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Премьер Польши назвал нынешние санкции против Белоруссии слабыми

Премьер Польши назвал нынешние санкции против Белоруссии слабыми - РИА Новости, 10.11.2021

Премьер Польши назвал нынешние санкции против Белоруссии слабыми

Нынешние санкции в отношении Белоруссии пока не производят должного эффекта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой Евросовета... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:40

2021-11-10T15:40

2021-11-10T15:40

в мире

варшава

белоруссия

евросоюз

шарль мишель

евросовет

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Нынешние санкции в отношении Белоруссии пока не производят должного эффекта, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем в среду в Варшаве.По словам Моравецкого, нынешние санкции "не производят должного впечатления на режим Лукашенко, так как они касаются отдельных людей".По словам польского премьера, Евросоюз рассматривает очередные экономические санкции в отношении Белоруссии, в частности в отношении авиакомпаний."Мы говорим о том, чтобы ввести очередные санкции в отношении авиакомпаний, белорусских авиакомпаний. Мы также рассматриваем экономические санкции", - сказал Моравецкий.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758350424.html

варшава

белоруссия

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в мире, варшава, белоруссия, евросоюз, шарль мишель, евросовет, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии