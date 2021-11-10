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Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков

Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2021

Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков

В Кремле считают, что любые новые санкции против Белоруссии станут попытками удушения страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:12

2021-11-10T13:12

2021-11-10T13:12

в мире

белоруссия

африка

польша

дмитрий песков

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что любые новые санкции против Белоруссии станут попытками удушения страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это ни что иное, как в дальнейшем попытки фактически удушения Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли в Кремле вопрос, касающийся экономической части закрытия границ.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

белоруссия

африка

польша

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T13:12 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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