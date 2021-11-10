https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758385405.html
Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков
Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков - РИА Новости, 10.11.2021
Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков
В Кремле считают, что любые новые санкции против Белоруссии станут попытками удушения страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:12
2021-11-10T13:12
2021-11-10T13:12
в мире
белоруссия
африка
польша
дмитрий песков
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_035d2731c9f9b5c39a7560ffe67695cb.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что любые новые санкции против Белоруссии станут попытками удушения страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Подобные решения, разумеется, будут только усложнять ситуацию. Это ни что иное, как в дальнейшем попытки фактически удушения Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждался ли в Кремле вопрос, касающийся экономической части закрытия границ.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
белоруссия
африка
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740908282_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_33798666e0ee4481174ce3b77a14b07c.jpg
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-10T13:12
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, африка, польша, дмитрий песков, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, видео
Санкции против Белоруссии только усложнят ситуацию, заявил Песков
Песков: любые новые санкции против Белоруссии станут попытками удушения страны