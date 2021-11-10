https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370754.html
Лавров заявил о неприемлемости односторонних западных санкций
Лавров заявил о неприемлемости односторонних западных санкций - РИА Новости, 10.11.2021
Лавров заявил о неприемлемости односторонних западных санкций
Москва считает неприемлемой ситуацию, когда односторонние санкции, незаконные без одобрения СБ ООН, начинают использоваться Западом в качестве инструмента... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:13
2021-11-10T12:13
2021-11-10T14:10
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совет безопасности оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва считает неприемлемой ситуацию, когда односторонние санкции, незаконные без одобрения СБ ООН, начинают использоваться Западом в качестве инструмента борьбы с неугодными режимами, заявил в среду глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на совместной коллегии МИД России и Белоруссии.Он отметил, что Москве и Минску удается эффективно противостоять антибелорусской кампании, развязанной Вашингтоном и его европейскими союзниками в различных международных организациях."Что касается экономических санкций, то, на наш взгляд, они могут применяться лишь в качестве крайней меры воздействия исключительно по решению СБ ООН в целях парирования угроз международному миру и безопасности. В этой связи неприемлема ситуация, когда односторонние принудительные меры, вступающие в противоречие с международным правом, задействуются для оказания давления на неугодные Западу правительства", - заявил Лавров, открывая заседание совместной коллегии.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758326187.html
https://ria.ru/20211109/belorussiya-1758314044.html
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в мире, белоруссия, москва, евросоюз, совет безопасности оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
12:13 10.11.2021 (обновлено: 14:10 10.11.2021)
Лавров заявил о неприемлемости односторонних западных санкций
Глава МИД Лавров заявил о неприемлемости и незаконности односторонних западных санкций