https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758370462.html

В сейме Польши предложили ввести санкции против России

В сейме Польши предложили ввести санкции против России - РИА Новости, 10.11.2021

В сейме Польши предложили ввести санкции против России

Депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал ввести ограничения против России из-за миграционного кризиса. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:13

2021-11-10T12:13

2021-11-10T13:12

в мире

белоруссия

польша

сейм польши

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 10 ноя — РИА Новости. Депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал ввести ограничения против России из-за миграционного кризиса."Польша должна требовать от ЕС новых санкций не только для Белоруссии, но и для России (например, на уголь). И прежде всего <...> от США (граница НАТО)", — написал он в Twitter. Ранее в Варшаве обвинили Москву в причастности к ситуации на белорусско-польской границе.В российском МИД в ответ заявили, что подобные нападки — "вранье", которое "переходит все возможные рамки и приличия". Обстановка на границах Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой из-за наплыва мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки обострилась летом этого года. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что из-за санкций Запада у страны нет "ни денег, ни сил", чтобы сдерживать людской поток. Брюссель, в свою очередь, упрекал Минск в том, что тот пользуется случаем для давления на Европу.Восьмого ноября несколько тысяч мигрантов устремились к белорусско-польской границе и попытались прорваться сквозь кордон. В ответ Польша и Литва сосредоточили там войска. Страны также ввели чрезвычайное положение в приграничных районах.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758350424.html

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T12:13 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, сейм польши, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии