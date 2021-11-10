https://ria.ru/20211110/sanktsii-1758326187.html

ЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ Польши

ЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ Польши - РИА Новости, 10.11.2021

ЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ Польши

В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей, заявил врио министра иностранных... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T02:07

2021-11-10T02:07

2021-11-10T02:07

в мире

берлин (город)

белоруссия

африка

польша

евросоюз

мид германии

хайко маас

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе готовы расширить и ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с наплывом мигрантов к границе с Польшей, заявил врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас.По его словам, в ЕС считают важным и "разъяснительную работу в странах происхождения" нелегальных мигрантов. Он заявил, что речь идет об опровержении "ложных обещаний", из-за которых нелегалы "платят тысячи долларов" и которые "приводят их затем в белорусские леса". Необходимо "безжалостно указывать на последствия" для "каждого действия Лукашенко", добавил Маас.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758320676.html

берлин (город)

белоруссия

африка

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), белоруссия, африка, польша, евросоюз, мид германии, хайко маас, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии