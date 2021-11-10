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Российские бомбардировщики летят над Белоруссией. Видео
Опубликовано видео полета российских бомбардировщиков над Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021
Российские бомбардировщики летят над Белоруссией. Видео
Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:15
2021-11-10T14:15
2021-11-10T15:19
безопасность
белоруссия
союзное государство
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией.Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов.Российские самолеты отрабатывали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил, а также участвовали в проверке действий боевых расчетов единой системы ПВО Союзного государства.В ведомстве уточняли, что все поставленные задачи были полностью выполнены. Сейчас самолеты вернулись на российский аэродром.
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РИА Новости
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Российские Ту-22М3 патрулируют небо над Белоруссией
Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией. Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов.
2021-11-10T14:15
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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безопасность, белоруссия, союзное государство, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия
14:15 10.11.2021 (обновлено: 15:19 10.11.2021)
Опубликовано видео полета российских бомбардировщиков над Белоруссией
Опубликовано видео полета двух российских бомбардировщиков Ту-22М3 в небе над Белоруссией