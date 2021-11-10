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Российские бомбардировщики летят над Белоруссией. Видео

Опубликовано видео полета российских бомбардировщиков над Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

Российские бомбардировщики летят над Белоруссией. Видео

Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:15

2021-11-10T14:15

2021-11-10T15:19

безопасность

белоруссия

союзное государство

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией.Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов.Российские самолеты отрабатывали вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил, а также участвовали в проверке действий боевых расчетов единой системы ПВО Союзного государства.В ведомстве уточняли, что все поставленные задачи были полностью выполнены. Сейчас самолеты вернулись на российский аэродром.

https://ria.ru/20211110/bmd-1758329186.html

белоруссия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские Ту-22М3 патрулируют небо над Белоруссией Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией. Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов. 2021-11-10T14:15 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, союзное государство, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия