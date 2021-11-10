Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211110/samolet-1758342183.html
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
Американский самолет-разведчик засекли у границы России - РИА Новости, 10.11.2021
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:05
2021-11-10T11:40
безопасность
ввс сша
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758342670_0:429:2867:2042_1920x0_80_0_0_59600705ad0d9279aff6e924810bcaad.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.Все это время его сопровождали российские РЛС.Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение пяти часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.Накануне в министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. Помимо этого, в ведомстве указали, что целью действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html
https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758342670_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_5b4215872313ff1ed96fc20c007ee275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, ввс сша, черное море, россия
10:05 10.11.2021 (обновлено: 11:40 10.11.2021)
 
Американский самолет-разведчик засекли у границы России

Самолет-разведчик ВВС США Е-8С пролетел над Черным морем в 35 км от российской границы

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Duncan BevanСамолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Duncan Bevan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.

"Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США", — говорится в релизе ведомства.

Все это время его сопровождали российские РЛС.
Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение пяти часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 12:18
Американский офицер рассказал, как "вытолкать" Россию из Черного моря
Накануне в министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. Помимо этого, в ведомстве указали, что целью действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 08:00
"Они не остановятся". Чего России ждать от НАТО в Черном море
 
БезопасностьВВС СШАЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручниками
12:04Эксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры
12:03В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку Саакашвили 0:23
12:02В "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и Яценюком
12:02В Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасов
12:01Опубликовано видео задержания украинского шпиона в Крыму
11:57Ректора "Шанинки" поместили в московское СИЗО
11:56В Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19
11:54Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550
11:50В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантам
11:50В России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19
11:50Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии
11:48Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
11:47В России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19
11:47Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание суда
11:47В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за сутки
11:43Источник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза Ломенко
11:41Главой МИД Японии назначили экс-министра обороны Хаяси
11:39Варшава предупредила Минск о возможности полного закрытия границы
11:39Москвичам рассказали о погоде в выходные
Лента новостейМолния
В Заполярье дали условный срок отчиму, приковавшему ребенка наручникамиЭксперт назвал кризис с мигрантами итогом политической игры В Тбилиси задержали 46 участников акций в поддержку СаакашвилиВ "Слуге народа" сообщили об объединении Разумкова с Аваковым и ЯценюкомВ Германии прогремел взрыв рядом с хранилищем боеприпасовОпубликовано видео задержания украинского шпиона в КрымуРектора "Шанинки" поместили в московское СИЗОВ Москве за сутки госпитализировали 1327 пациентов с COVID-19Российский эксперт оценил идею создания новой системы ПВО С-550 В МИД Литвы пообещали, что погранслужбы не будут стрелять по мигрантамВ России за сутки выписали 34 565 человек после COVID-19Наименьший в России прирост по COVID-19 за сутки зафиксировали в КалмыкииНаибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в МосквеВ России зафиксировали новый максимум по смертности от COVID-19Адвокат: власти Грузии отказались допускать Саакашвили на заседание судаВ России выявили 38 058 новых случаев COVID-19 за суткиИсточник сообщил о задержании за госизмену экс-мэра Симеиза ЛоменкоГлавой МИД Японии назначили экс-министра обороны ХаясиВаршава предупредила Минск о возможности полного закрытия границыМосквичам рассказали о погоде в выходные