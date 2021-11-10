https://ria.ru/20211110/samolet-1758342183.html
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
Американский самолет-разведчик засекли у границы России - РИА Новости, 10.11.2021
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:05
2021-11-10T10:05
2021-11-10T11:40
безопасность
ввс сша
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.Все это время его сопровождали российские РЛС.Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение пяти часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.Накануне в министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. Помимо этого, в ведомстве указали, что целью действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.
https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html
https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html
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безопасность, ввс сша, черное море, россия
10:05 10.11.2021 (обновлено: 11:40 10.11.2021)
Американский самолет-разведчик засекли у границы России
Самолет-разведчик ВВС США Е-8С пролетел над Черным морем в 35 км от российской границы
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.
"Девятого ноября в период с 14:15 до 19:28 над акваторией Черного моря был обнаружен самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США", — говорится в релизе ведомства.
Все это время его сопровождали российские РЛС.
Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение пяти часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.
Накануне в министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. Помимо этого, в ведомстве указали, что целью действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.