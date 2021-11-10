https://ria.ru/20211110/samolet-1758342183.html

Американский самолет-разведчик засекли у границы России

Американский самолет-разведчик засекли у границы России - РИА Новости, 10.11.2021

Американский самолет-разведчик засекли у границы России

У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:05

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безопасность

ввс сша

черное море

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. У российской границы над Черным морем засекли американский Е-8С, сообщили в Минобороны.Все это время его сопровождали российские РЛС.Вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии самолет в течение пяти часов 13 минут барражировал в воздушном пространстве. Минимальное приближение к границе России составило 35 километров.Накануне в министерстве обороны заявили, что Пентагон изучает Черное море как театр возможных военных действий на случай подготовки Киевом силового решения конфликта в Донбассе. Помимо этого, в ведомстве указали, что целью действий Вашингтона служит "военное освоение территории Украины".В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников вблизи рубежей страны заметно увеличилась. Минобороны неоднократно призывало западных партнеров отказаться от таких действий, но реакции так и не последовало.

https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

черное море

россия

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2021

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безопасность, ввс сша, черное море, россия