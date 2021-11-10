https://ria.ru/20211110/rossiya-1758379996.html

Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе

Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе - РИА Новости, 10.11.2021

Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе

Польша и Литва не обращались к России по поводу возможного посредничества Москвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил в среду глава МИД РФ... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:52

2021-11-10T12:52

2021-11-10T14:13

белоруссия

сергей лавров

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

в мире

литва

польша

парламентское собрание союза беларуси и россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758376383_0:89:2984:1768_1920x0_80_0_0_ea5eaa1801acf96e2536d3a66c79beb2.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Польша и Литва не обращались к России по поводу возможного посредничества Москвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества… Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию", - сказал Лавров на пресс-конференции. В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

белоруссия

россия

литва

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, сергей лавров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, литва, польша