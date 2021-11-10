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Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе
Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе - РИА Новости, 10.11.2021
Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе
Польша и Литва не обращались к России по поводу возможного посредничества Москвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил в среду глава МИД РФ... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:52
2021-11-10T12:52
2021-11-10T14:13
белоруссия
сергей лавров
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
в мире
литва
польша
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Польша и Литва не обращались к России по поводу возможного посредничества Москвы в ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."К нам не обращались ни поляки, ни литовцы, ни кто бы то ни было еще с вопросом относительно возможного посредничества… Они, по-моему, вообще ни к кому не обращаются, а просто наслаждаются собственной крутостью, делая громоподобные заявления, обвиняя Белоруссию, а заодно и Россию", - сказал Лавров на пресс-конференции. В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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белоруссия, сергей лавров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, литва, польша
12:52 10.11.2021 (обновлено: 14:13 10.11.2021)
Лавров заявил о бездействии Польши и Литвы вокруг ситуации на границе
Лавров: Польша и Литва не решают проблему на границе, а наслаждаются собственной крутостью