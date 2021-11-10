https://ria.ru/20211110/rospotrebnadzor-1758381433.html

В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней

В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней - РИА Новости, 10.11.2021

В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней

Введение нерабочих дней дало положительный эффект, цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать, заявил журналистам заместитель директора по научной работе РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:55

2021-11-10T12:55

2021-11-10T13:37

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Введение нерабочих дней дало положительный эффект, цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам все же удалось разорвать цепочки заражений", - сказал он. "Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились. Многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации", - добавил эксперт. По словам Горелова, благодаря тому, что школьники были досрочно отправлены на каникулы, удалось притормозить распространение коронавируса и среди них."Хочется надеяться, что пик заболеваемости большинство регионов прошли", - сказал он журналистам. По словам Горелова, пока в трех регионах наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19, а значит, что расслабляться еще рано. Он подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать принятые ранее противоэпидемические меры, придется придерживаться принятых ограничений."Те, кто еще не прошел вакцинацию, обязательно должны сделать это, чтобы обезопасить и себя, и своих близких. Только так мы сможем нормализовать эпидемиологическую ситуацию и удержать ее от ухудшения", - добавил Горелов.Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757988291.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов