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В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней
В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней - РИА Новости, 10.11.2021
В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней
Введение нерабочих дней дало положительный эффект, цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать, заявил журналистам заместитель директора по научной работе РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:55
2021-11-10T12:55
2021-11-10T13:37
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Введение нерабочих дней дало положительный эффект, цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам все же удалось разорвать цепочки заражений", - сказал он. "Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились. Многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации", - добавил эксперт. По словам Горелова, благодаря тому, что школьники были досрочно отправлены на каникулы, удалось притормозить распространение коронавируса и среди них."Хочется надеяться, что пик заболеваемости большинство регионов прошли", - сказал он журналистам. По словам Горелова, пока в трех регионах наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19, а значит, что расслабляться еще рано. Он подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать принятые ранее противоэпидемические меры, придется придерживаться принятых ограничений."Те, кто еще не прошел вакцинацию, обязательно должны сделать это, чтобы обезопасить и себя, и своих близких. Только так мы сможем нормализовать эпидемиологическую ситуацию и удержать ее от ухудшения", - добавил Горелов.Президент РФ Владимир Путин в конце октября подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
12:55 10.11.2021 (обновлено: 13:37 10.11.2021)
В Роспотребнадзоре заявили о положительном эффекте от нерабочих дней
Эксперт Роспотребнадзора Горелов заявил о положительном эффекте от введения нерабочих дней
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Введение нерабочих дней дало положительный эффект, цепочки заражений коронавирусом удалось разорвать, заявил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов
.
"Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам все же удалось разорвать цепочки заражений", - сказал он. "Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились. Многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации", - добавил эксперт. По словам Горелова, благодаря тому, что школьники были досрочно отправлены на каникулы, удалось притормозить распространение коронавируса и среди них.
"Хочется надеяться, что пик заболеваемости большинство регионов прошли", - сказал он журналистам. По словам Горелова, пока в трех регионах наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19, а значит, что расслабляться еще рано. Он подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать принятые ранее противоэпидемические меры, придется придерживаться принятых ограничений.
"Те, кто еще не прошел вакцинацию, обязательно должны сделать это, чтобы обезопасить и себя, и своих близких. Только так мы сможем нормализовать эпидемиологическую ситуацию и удержать ее от ухудшения", - добавил Горелов.
Президент РФ Владимир Путин
в конце октября подписал указ о нерабочих днях в России
с 30 октября по 7 ноября. Решение было принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19.