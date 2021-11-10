https://ria.ru/20211110/roskosmos-1758346207.html

МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника

МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника - РИА Новости, 10.11.2021

МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника

Российский Центр управления полетами может сегодня вечером провести маневр уклонения МКС от китайского космического мусора, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:33

2021-11-10T10:33

2021-11-10T12:07

китай

космос - риа наука

dragon spacex

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский Центр управления полетами может сегодня вечером провести маневр уклонения МКС от китайского космического мусора, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Роскосмос" изучает уровень угрозы фрагмента китайского метеоспутника, который сблизится с МКС в пятницу. Речь идет об угрозе от обломка метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. На опасное расстояние обломок подойдет в районе 03:56 мск 12 ноября. В случае проведения маневра будет отменена плановая коррекция МКС, намеченная на 16 ноября, рассказал источник."Маневр может быть проведен в районе 23 часов. Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", — сказал собеседник.Как отметил источник, маневр будет проведен заранее, чтобы не мешать стыковке (планируется на 03:10 мск 12 ноября) стартующего завтра корабля Crew Dragon. Это не повлияет на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.

китай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, космос - риа наука, dragon spacex, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)