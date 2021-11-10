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МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника
МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника - РИА Новости, 10.11.2021
МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника
Российский Центр управления полетами может сегодня вечером провести маневр уклонения МКС от китайского космического мусора, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:33
2021-11-10T12:07
китай
космос - риа наука
dragon spacex
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский Центр управления полетами может сегодня вечером провести маневр уклонения МКС от китайского космического мусора, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Роскосмос" изучает уровень угрозы фрагмента китайского метеоспутника, который сблизится с МКС в пятницу. Речь идет об угрозе от обломка метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. На опасное расстояние обломок подойдет в районе 03:56 мск 12 ноября. В случае проведения маневра будет отменена плановая коррекция МКС, намеченная на 16 ноября, рассказал источник."Маневр может быть проведен в районе 23 часов. Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", — сказал собеседник.Как отметил источник, маневр будет проведен заранее, чтобы не мешать стыковке (планируется на 03:10 мск 12 ноября) стартующего завтра корабля Crew Dragon. Это не повлияет на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.
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РИА Новости
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китай, космос - риа наука, dragon spacex, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)
10:33 10.11.2021 (обновлено: 12:07 10.11.2021)
 
МКС проведет маневр уклонения от обломка китайского спутника

"Роскосмос" изучает уровень угрозы фрагмента метеоспутника поблизости от МКС

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Российский Центр управления полетами может сегодня вечером провести маневр уклонения МКС от китайского космического мусора, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. "Роскосмос" изучает уровень угрозы фрагмента китайского метеоспутника, который сблизится с МКС в пятницу.
Речь идет об угрозе от обломка метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. На опасное расстояние обломок подойдет в районе 03:56 мск 12 ноября. В случае проведения маневра будет отменена плановая коррекция МКС, намеченная на 16 ноября, рассказал источник.
"Маневр может быть проведен в районе 23 часов. Высоту станции могут поднять на 1,2 километра с помощью грузового корабля "Прогресс МС-18", — сказал собеседник.
Как отметил источник, маневр будет проведен заранее, чтобы не мешать стыковке (планируется на 03:10 мск 12 ноября) стартующего завтра корабля Crew Dragon. Это не повлияет на запуск и посадку "Союза МС-20" с космическими туристами в декабре.
 
КитайКосмос - РИА НаукаDragon SpaceXЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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