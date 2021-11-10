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В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко - РИА Новости, 10.11.2021
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину по телефону о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, они... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:54
2021-11-10T14:07
в мире
белоруссия
польша
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
литва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину по телефону о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, они обменялись мнениями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии, речь же идет на ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь, и президент рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит. Он обменялись мнениями", - сказал Песков журналистам.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
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в мире, белоруссия, польша, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, литва, африка, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:54 10.11.2021 (обновлено: 14:07 10.11.2021)
 
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину по телефону о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, они обменялись мнениями, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Эта тема обсуждалась, разумеется. Президент Белоруссии, речь же идет на ситуации на белорусско-польской границе в первую очередь, и президент рассказал своему российскому коллеге о том, что там происходит. Он обменялись мнениями", - сказал Песков журналистам.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Польский военнослужащий в районе польско-белорусской границы - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
Вчера, 09:46
Польша увеличила число военных на границе с Белоруссией
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииВ миреБелоруссияПольшаВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ЛукашенкоРоссияЛитваАфрикаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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