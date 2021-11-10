https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758401622.html
Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи
Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи - РИА Новости, 10.11.2021
Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи
Тёплая сочинская осень и повторно расцветающие растения не являются аномалией, считает заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:33
2021-11-10T14:33
2021-11-10T21:23
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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Тёплая сочинская осень и повторно расцветающие растения не являются аномалией, считает заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.Ранее в СМИ появилась информация, что на территории Сочи из-за аномально тёплой погоды в ноябре некоторые растения расцвели повторно, а в лесах начали распускаться подснежники."В тёплой осени и начале зимы до новогодних праздников великой аномалии нет. Аномальное похолодание в сентябре, которое наблюдается уже второй год подряд, сбивает ритм живой природы, а повторное цветение наблюдается практически ежегодно на солнечных местах, таких как Орлиные скалы, где можно увидеть даже в январе и феврале цветущие васильки Барбея", - сообщил Туниев РИА Новости.Он добавил, что раннее появление подснежников на курорте может быть обусловлено более прямым попаданием солнечных лучей, проникающих сквозь деревья с опавшей листвой."Для них (подснежников - ред.) самой природой заложено время цветения в самые ранние прохладные периоды, когда лес сбрасывает листву, и они максимально получают солнечный свет, не затенены... Это вполне нормальное явление для наших субтропиков", - заключил собеседник агентства.
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общество, сочи, россия, новости - туризм
14:33 10.11.2021 (обновлено: 21:23 10.11.2021)
Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи
Ученый Туниев связал повторное цветение растений и подснежников в Сочи с субтропиками
СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости.
Тёплая сочинская
осень и повторно расцветающие растения не являются аномалией, считает заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.
Ранее в СМИ появилась информация, что на территории Сочи из-за аномально тёплой погоды в ноябре некоторые растения
расцвели повторно, а в лесах начали распускаться подснежники.
"В тёплой осени и начале зимы до новогодних праздников великой аномалии нет. Аномальное похолодание в сентябре, которое наблюдается уже второй год подряд, сбивает ритм живой природы, а повторное цветение наблюдается практически ежегодно на солнечных местах, таких как Орлиные скалы, где можно увидеть даже в январе и феврале цветущие васильки Барбея", - сообщил Туниев РИА Новости.
Он добавил, что раннее появление подснежников на курорте может быть обусловлено более прямым попаданием солнечных лучей, проникающих сквозь деревья с опавшей листвой.
"Для них (подснежников - ред.) самой природой заложено время цветения в самые ранние прохладные периоды, когда лес сбрасывает листву, и они максимально получают солнечный свет, не затенены... Это вполне нормальное явление для наших субтропиков", - заключил собеседник агентства.