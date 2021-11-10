https://ria.ru/20211110/rasteniya-1758401622.html

Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи

Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи - РИА Новости, 10.11.2021

Ученый объяснил повторное цветение растений и подснежников в Сочи

Тёплая сочинская осень и повторно расцветающие растения не являются аномалией, считает заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:33

2021-11-10T14:33

2021-11-10T21:23

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СОЧИ, 10 ноя – РИА Новости. Тёплая сочинская осень и повторно расцветающие растения не являются аномалией, считает заместитель директора по научной работе ФГБУ "Сочинский национальный парк" Борис Туниев.Ранее в СМИ появилась информация, что на территории Сочи из-за аномально тёплой погоды в ноябре некоторые растения расцвели повторно, а в лесах начали распускаться подснежники."В тёплой осени и начале зимы до новогодних праздников великой аномалии нет. Аномальное похолодание в сентябре, которое наблюдается уже второй год подряд, сбивает ритм живой природы, а повторное цветение наблюдается практически ежегодно на солнечных местах, таких как Орлиные скалы, где можно увидеть даже в январе и феврале цветущие васильки Барбея", - сообщил Туниев РИА Новости.Он добавил, что раннее появление подснежников на курорте может быть обусловлено более прямым попаданием солнечных лучей, проникающих сквозь деревья с опавшей листвой."Для них (подснежников - ред.) самой природой заложено время цветения в самые ранние прохладные периоды, когда лес сбрасывает листву, и они максимально получают солнечный свет, не затенены... Это вполне нормальное явление для наших субтропиков", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20211110/krym-1758394988.html

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