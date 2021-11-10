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В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки
В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки - РИА Новости, 10.11.2021
В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки
Все вопросы, связанные с задержанием российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Дании, нужно задавать министерству науки и высшего... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:07
2021-11-10T16:07
дания
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россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Все вопросы, связанные с задержанием российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Дании, нужно задавать министерству науки и высшего образования, поскольку судно принадлежит им и претензии высказываются к хозяйственной, а не научной деятельности, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.Власти Дании 1 ноября задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова, на борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. По информации посольства РФ в Копенгагене, иск против судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна"."Это деятельность, совершенно не связанная с наукой. Это деятельность хозяйственная. Академия наук осуществляет научно-методическое руководство Институтом океанологии. Это прекрасный институт, и в нем много делается разной науки, прекрасные экспедиции они организуют. Но этот момент связан с хозяйственной деятельностью... И для меня было новостью, что судно арестовано за хозяйственную деятельность", - сказал Сергеев.Академик затруднился определить, кто должен нести ответственность за случившееся. "Мы получаем информацию, что это история, кажется, 2018 года, когда из-за претензий, которые предъявляли туристы судну за неисполнение обязательств, были предъявлены иски. Но это вопрос к Минобрнауки, потому что судно принадлежит им и хозяйственная деятельность регулируется министерством науки и высшего образования", - подчеркнул глава РАН.Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник сообщила РИА Новости, что рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников "Академик Иоффе", пока судно остается на рейде в порту Скагена.Минобрнауки ранее сообщило, что "занимается изучением деталей инцидента" с "Академиком Иоффе".
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дания, александр сергеев (ран), россия
16:07 10.11.2021
 
В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки

РАН: вопросы по задержанию Данией судна "Академик Иоффе", нужно задавать Минобрнауки

CC BY 2.5 / Victor Morozov / R/V Akademik Ioffe in the Frobisher BaСудно "Академик Иоффе"
Судно Академик Иоффе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
CC BY 2.5 / Victor Morozov / R/V Akademik Ioffe in the Frobisher Ba
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Все вопросы, связанные с задержанием российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Дании, нужно задавать министерству науки и высшего образования, поскольку судно принадлежит им и претензии высказываются к хозяйственной, а не научной деятельности, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
Власти Дании 1 ноября задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова, на борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. По информации посольства РФ в Копенгагене, иск против судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна".
Судно Академик Иоффе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:02
В посольстве рассматривают возвращение в Россию экипажа "Академика Иоффе"
"Это деятельность, совершенно не связанная с наукой. Это деятельность хозяйственная. Академия наук осуществляет научно-методическое руководство Институтом океанологии. Это прекрасный институт, и в нем много делается разной науки, прекрасные экспедиции они организуют. Но этот момент связан с хозяйственной деятельностью... И для меня было новостью, что судно арестовано за хозяйственную деятельность", - сказал Сергеев.
Академик затруднился определить, кто должен нести ответственность за случившееся. "Мы получаем информацию, что это история, кажется, 2018 года, когда из-за претензий, которые предъявляли туристы судну за неисполнение обязательств, были предъявлены иски. Но это вопрос к Минобрнауки, потому что судно принадлежит им и хозяйственная деятельность регулируется министерством науки и высшего образования", - подчеркнул глава РАН.
Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник сообщила РИА Новости, что рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников "Академик Иоффе", пока судно остается на рейде в порту Скагена.
Минобрнауки ранее сообщило, что "занимается изучением деталей инцидента" с "Академиком Иоффе".
 
ДанияАлександр Сергеев (РАН)Россия
 
 
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