https://ria.ru/20211110/ran-1758423486.html

В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки

В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки - РИА Новости, 10.11.2021

В РАН призвали задавать вопросы по "Академику Иоффе" Минобрнауки

Все вопросы, связанные с задержанием российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Дании, нужно задавать министерству науки и высшего... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:07

2021-11-10T16:07

2021-11-10T16:07

дания

александр сергеев (ран)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Все вопросы, связанные с задержанием российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" в Дании, нужно задавать министерству науки и высшего образования, поскольку судно принадлежит им и претензии высказываются к хозяйственной, а не научной деятельности, заявил РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.Власти Дании 1 ноября задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова, на борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. По информации посольства РФ в Копенгагене, иск против судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна"."Это деятельность, совершенно не связанная с наукой. Это деятельность хозяйственная. Академия наук осуществляет научно-методическое руководство Институтом океанологии. Это прекрасный институт, и в нем много делается разной науки, прекрасные экспедиции они организуют. Но этот момент связан с хозяйственной деятельностью... И для меня было новостью, что судно арестовано за хозяйственную деятельность", - сказал Сергеев.Академик затруднился определить, кто должен нести ответственность за случившееся. "Мы получаем информацию, что это история, кажется, 2018 года, когда из-за претензий, которые предъявляли туристы судну за неисполнение обязательств, были предъявлены иски. Но это вопрос к Минобрнауки, потому что судно принадлежит им и хозяйственная деятельность регулируется министерством науки и высшего образования", - подчеркнул глава РАН.Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник сообщила РИА Новости, что рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников "Академик Иоффе", пока судно остается на рейде в порту Скагена.Минобрнауки ранее сообщило, что "занимается изучением деталей инцидента" с "Академиком Иоффе".

https://ria.ru/20211108/vozvraschenie-1758070750.html

дания

россия

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дания, александр сергеев (ран), россия