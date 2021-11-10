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Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева
Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева - РИА Новости, 10.11.2021
Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T18:03
2021-11-10T18:41
россия
происшествия
саратов
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
пытки
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САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в тюрьме, рассказала РИА Новости его адвокат Снежана Мунтян.Ранее в главке МВД по региону сообщили агентству, что Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, он скопировал охраняемые законом данные, когда с 2018 года по конец 2020 года находился в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области, после чего передал файлы для распространения в СМИ. Суд заочно арестовал мужчину, на это решение прокурор региона внес кассационное представление, слушание по которому назначено на 16 ноября."Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева &lt;...&gt; было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК России в ГСУ СК", — сказала собеседница агентства.Она отметила, что не получала уведомлений о прекращении уголовного преследования, а узнала об этом совершенно случайно. Юрист рассказала, что хотела ознакомиться с материалами о заключении ее подзащитного под стражу в Октябрьском районном суде города, но их уже запросил Первый кассационный суд."Сегодня я обратилась туда с заявлением &lt;...&gt;, узнала, что прокурор Саратовской области Филипенко подал кассационное представление 28 октября, в котором просит отменить постановление, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сергею Савельеву", — отметила адвокат.Как ранее писали СМИ, мужчина передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в местной тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия, истязаний и унижений заключенных.СК возбудил уголовные дела — о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре начали проверку соблюдения прав заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области.ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще троих сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.После проверки в региональном отделении от работы также отстранили почти два десятка сотрудников, 11 из них привлекли к дисциплинарной ответственности.
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россия, происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки
18:03 10.11.2021 (обновлено: 18:41 10.11.2021)
 
Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева

Прокуратура прекратила дело против белоруса Савельева, передавшего видео пыток в колонии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в тюрьме, рассказала РИА Новости его адвокат Снежана Мунтян.
Ранее в главке МВД по региону сообщили агентству, что Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, он скопировал охраняемые законом данные, когда с 2018 года по конец 2020 года находился в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области, после чего передал файлы для распространения в СМИ. Суд заочно арестовал мужчину, на это решение прокурор региона внес кассационное представление, слушание по которому назначено на 16 ноября.
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"Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева <...> было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК России в ГСУ СК", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что не получала уведомлений о прекращении уголовного преследования, а узнала об этом совершенно случайно. Юрист рассказала, что хотела ознакомиться с материалами о заключении ее подзащитного под стражу в Октябрьском районном суде города, но их уже запросил Первый кассационный суд.
"Сегодня я обратилась туда с заявлением <...>, узнала, что прокурор Саратовской области Филипенко подал кассационное представление 28 октября, в котором просит отменить постановление, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сергею Савельеву", — отметила адвокат.
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Как ранее писали СМИ, мужчина передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в местной тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия, истязаний и унижений заключенных.
СК возбудил уголовные дела — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре начали проверку соблюдения прав заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще троих сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.
После проверки в региональном отделении от работы также отстранили почти два десятка сотрудников, 11 из них привлекли к дисциплинарной ответственности.
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