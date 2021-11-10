https://ria.ru/20211110/pytki-1758448096.html

Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева

Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева - РИА Новости, 10.11.2021

Прокуратура прекратила дело против программиста Савельева

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T18:03

2021-11-10T18:03

2021-11-10T18:41

россия

происшествия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

пытки

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САРАТОВ, 10 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела против белоруса Сергея Савельева, обнародовавшего видео с пытками в тюрьме, рассказала РИА Новости его адвокат Снежана Мунтян.Ранее в главке МВД по региону сообщили агентству, что Савельева обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. По версии следствия, он скопировал охраняемые законом данные, когда с 2018 года по конец 2020 года находился в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН России по Саратовской области, после чего передал файлы для распространения в СМИ. Суд заочно арестовал мужчину, на это решение прокурор региона внес кассационное представление, слушание по которому назначено на 16 ноября."Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева <...> было отменено прокуратурой. Но рано радоваться. Отметить-то отменили, но направили для проведения проверки в порядке статей 144-145 УПК России в ГСУ СК", — сказала собеседница агентства.Она отметила, что не получала уведомлений о прекращении уголовного преследования, а узнала об этом совершенно случайно. Юрист рассказала, что хотела ознакомиться с материалами о заключении ее подзащитного под стражу в Октябрьском районном суде города, но их уже запросил Первый кассационный суд."Сегодня я обратилась туда с заявлением <...>, узнала, что прокурор Саратовской области Филипенко подал кассационное представление 28 октября, в котором просит отменить постановление, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Сергею Савельеву", — отметила адвокат.Как ранее писали СМИ, мужчина передал правозащитникам гигабайты видео с пытками в местной тюремной больнице. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия, истязаний и унижений заключенных.СК возбудил уголовные дела — о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре начали проверку соблюдения прав заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области.ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще троих сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.После проверки в региональном отделении от работы также отстранили почти два десятка сотрудников, 11 из них привлекли к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html

https://ria.ru/20211110/pytki-1758395478.html

https://ria.ru/20211108/pytki-1757958625.html

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки