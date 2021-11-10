14:02 10.11.2021 (обновлено: 16:20 10.11.2021)
ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии
УФСИН по Саратовской области уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках заключенных
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Управление ФСИН по Саратовской области после проверки уволило почти два десятка сотрудников после проверок сообщений об истязаниях заключенных, сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала "ГТРК-Саратов".
"Центральный аппарат ФСИН России и руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов, которые имели место. На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволены со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", — сказал он.
Ефаркин добавил, что в ситуации разбираются следственные органы.
Обстановка в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Как указано в Telegram-канале Gulagu.net, на этих кадрах показаны не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.
СК возбудил уголовные дела — о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре начали проверку соблюдения прав заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области.
ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще троих сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.