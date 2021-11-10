https://ria.ru/20211110/pytki-1758395478.html

ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии

ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии - РИА Новости, 10.11.2021

ФСИН уволила 18 сотрудников после сообщений о пытках в саратовской колонии

Управление ФСИН по Саратовской области после проверки уволило почти два десятка сотрудников после проверок сообщений об истязаниях заключенных, сообщил... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:02

2021-11-10T14:02

2021-11-10T16:20

происшествия

саратовская область

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

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пытки

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Управление ФСИН по Саратовской области после проверки уволило почти два десятка сотрудников после проверок сообщений об истязаниях заключенных, сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин в эфире телеканала "ГТРК-Саратов".Ефаркин добавил, что в ситуации разбираются следственные органы.Обстановка в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Как указано в Telegram-канале Gulagu.net, на этих кадрах показаны не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области.СК возбудил уголовные дела — о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре начали проверку соблюдения прав заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области.ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ № 1, еще троих сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова.

https://ria.ru/20211110/pytki-1758378901.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки, россия