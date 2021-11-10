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В Кремле прокомментировали новое видео с пытками в саратовской колонии
В Кремле прокомментировали новое видео с пытками в саратовской колонии - РИА Новости, 10.11.2021
В Кремле прокомментировали новое видео с пытками в саратовской колонии
Профильные органы продолжают проверять информацию о пытках в саратовской колонии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:48
2021-11-10T15:50
россия
общество
саратовская область
владимир путин
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Профильные органы продолжают проверять информацию о пытках в саратовской колонии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока рано говорить о результатах проверок, они же совсем недавно начались, но проверки идут, вы знаете, система отреагировала, новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, докладывают ли Владимиру Путину данные по делу об издевательствах над заключенными и доволен ли он темпами расследования.При этом представитель Кремля отметил, что глава государства "не может держать под своим вниманием" каждый эпизод, так как это скорее прерогатива контролирующих органов.Ранее на YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках в колонии в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net поясняется, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов издевательств над осужденными, которые, как утверждается, происходили в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре заявили, что начали проверку в исправительных учреждениях. ФСИН, в свою очередь, сообщила, что уволила начальника больницы и троих сотрудников регионального управления ведомства, а также сменила его руководство. Полковника внутренней службы Алексея Федотова временно заменит бывший замруководителя оперативного управления ФСИН Антон Ефаркин.В среду стало известно, что всего уволили 18 сотрудников ведомства, 11 привлекли к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20211028/arest-1756614819.html
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россия, общество, саратовская область, владимир путин, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), пытки
12:48 10.11.2021 (обновлено: 15:50 10.11.2021)
 
В Кремле прокомментировали новое видео с пытками в саратовской колонии

Песков: Путин не может контролировать каждый эпизод с нарушениями в саратовской колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Профильные органы продолжают проверять информацию о пытках в саратовской колонии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока рано говорить о результатах проверок, они же совсем недавно начались, но проверки идут, вы знаете, система отреагировала, новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, докладывают ли Владимиру Путину данные по делу об издевательствах над заключенными и доволен ли он темпами расследования.
Областная туберкулезная больница №1 УФСИН по Саратовской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 09:06
Белоруса, обнародовавшего видео с пытками заключенных, заочно арестовали
При этом представитель Кремля отметил, что глава государства "не может держать под своим вниманием" каждый эпизод, так как это скорее прерогатива контролирующих органов.
Ранее на YouTube появились видео о сексуальном насилии и пытках в колонии в Саратовской области. В Telegram-канале Gulagu.net поясняется, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов издевательств над осужденными, которые, как утверждается, происходили в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре заявили, что начали проверку в исправительных учреждениях. ФСИН, в свою очередь, сообщила, что уволила начальника больницы и троих сотрудников регионального управления ведомства, а также сменила его руководство. Полковника внутренней службы Алексея Федотова временно заменит бывший замруководителя оперативного управления ФСИН Антон Ефаркин.
В среду стало известно, что всего уволили 18 сотрудников ведомства, 11 привлекли к дисциплинарной ответственности.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 11:24
Москалькова сообщила о подготовке проекта о наказании за пытки в колониях
 
РоссияОбществоСаратовская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)пытки
 
 
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