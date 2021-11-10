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Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне
Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне - РИА Новости, 10.11.2021
Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне
Стюардесса Кэт Камалани рассказала, как можно бесплатно провозить дополнительные вещи в ручной клади, сообщает Express. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T01:45
2021-11-10T01:45
2021-11-10T01:45
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Стюардесса Кэт Камалани рассказала, как можно бесплатно провозить дополнительные вещи в ручной клади, сообщает Express."Есть хитрый способ, особенно актуальный, когда пассажиры возвращаются домой из отпуска — с покупками и подарками", — отметила бортпроводница.Она советует отправляться в путешествие с наволочкой. В нее можно положить что-то из одежды перед посадкой в самолет."Это позволяет сэкономить на оплате сверхнормативной ручной клади", — подчеркивает эксперт. Камалани говорит, что такую "подушку для сна" можно взять на борт без оплаты.Комментаторы назвали такой способ гениальным и рассказали, как смогли провезти в наволочке набор пляжных полотенец и покрывало.
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новости - туризм, пассажиры, самолеты, авиакомпании, туризм
Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне
Стюардесса назвала предмет, который поможет провезти дополнительные вещи в ручной клади