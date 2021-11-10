https://ria.ru/20211110/puteshestviya-1758252836.html

Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне

Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне - РИА Новости, 10.11.2021

Стюардесса рассказала, как бесплатно провезти дополнительные вещи в салоне

Стюардесса Кэт Камалани рассказала, как можно бесплатно провозить дополнительные вещи в ручной клади, сообщает Express. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T01:45

2021-11-10T01:45

2021-11-10T01:45

туризм

новости - туризм

пассажиры

самолеты

авиакомпании

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750512053_0:427:2764:1982_1920x0_80_0_0_581bb57697cd836f292d17bdbb5603f0.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Стюардесса Кэт Камалани рассказала, как можно бесплатно провозить дополнительные вещи в ручной клади, сообщает Express."Есть хитрый способ, особенно актуальный, когда пассажиры возвращаются домой из отпуска — с покупками и подарками", — отметила бортпроводница.Она советует отправляться в путешествие с наволочкой. В нее можно положить что-то из одежды перед посадкой в самолет."Это позволяет сэкономить на оплате сверхнормативной ручной клади", — подчеркивает эксперт. Камалани говорит, что такую "подушку для сна" можно взять на борт без оплаты.Комментаторы назвали такой способ гениальным и рассказали, как смогли провезти в наволочке набор пляжных полотенец и покрывало.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, пассажиры, самолеты, авиакомпании, туризм