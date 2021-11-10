Глава Приамурья рассказал о путепроводе над Транссибом
Глава Амурской области Орлов: новый путепровод над Транссибом прослужит более 70 лет
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что новый путепровод над Транссибом в Свободном, построенный взамен обрушившегося в 2018 году, прослужит более 70 лет.
Девятого октября 2018 года в третьем по численности населения городе Приамурья обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть Свободного с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик, его водителя с травмами госпитализировали. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности позже уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 метров. СК возбудил дело по статье "Халатность". Движение автотранспорта по новому путепроводу запустили 1 ноября.
"Стоимость нового объекта составила порядка 1 миллиарда рублей. Средства были выделены из федерального бюджета по поручению (вице-премьера, полномочного представителя президента РФ в ДФО) Юрия Петровича Трутнева, за что мы очень благодарны. Также хочу поблагодарить компанию "БТС-Мост", которая ввела путепровод в соответствии с планом и выполнила все взятые на себя обязательства. Мост выполнен по современным технологиям, он прослужит более 70 лет", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья добавил, что в планах строительство ещё трёх путепроводов – в Новобурейском, Завитинске и Серышево. Орлов наградил строителей моста - сотрудников ООО "СК Мостотрест" благодарственными письмами.
Строительство нового путепровода велось над действующим участком Транссибирской магистрали без остановки движения поездов, работы на строительной площадке начались в сентябре 2020 года. Длина нового путепровода – 174 метра.
"Строительство продлилось один год и один месяц и завершилось по графику. В процессе были выполнены дополнительные работы по укреплению дорожного основания, отремонтированы участки нескольких улиц. На мосту применялись новые технологии, он выполнен из антикоррозийной стали, с шумозащитным ограждением", - цитирует правительство Приамурья заместителя генерального директора ООО "СК Мостотрест" Бориса Новичихина.