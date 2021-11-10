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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211110/pugacheva-1758387576.html
"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой
"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой - РИА Новости, 10.11.2021
"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой
Звездный стилист Жорж Ровалс сотрудничал с Лолитой, Тамарой Гвердцители и другими. Среди его клиентов есть и зарубежные звезды, например, Джулия Робертс. Однако РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:07
2021-11-10T14:07
шоубиз
алла пугачева
звезды
знаменитости
стиль жизни
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звездный стилист Жорж Ровалс сотрудничал с Лолитой, Тамарой Гвердцители и другими. Среди его клиентов есть и зарубежные звезды, например, Джулия Робертс. Однако он никогда не работал с Аллой Пугачевой. Почему так получилось, дизайнер рассказал в интервью "Собеседнику". Ровалс признался, что был фанатом Примадонны и, чтобы познакомиться с ней, приехал в Москву из Тбилиси. Вместе с другими поклонниками легенды эстрады он сутками стоял "у ее дверей". Познакомиться со звездой дизайнеру удалось лишь спустя много лет через общего знакомого. Правда, Ровалс тогда не сразу узнал Аллу Борисовну, а вот она, как выяснилось, не забыла парня, стоявшего у ее подъезда. При всей любви к Алле Борисовне, сотрудничать бы с ней Ровалс не осмелился."Я с ней никогда не работал, потому что с ней нельзя спорить. Если бы она мне сказала, что ей не нравится моя работа, я бы обиделся, а на нее обижаться не хотел", — заявил Ровалс. Недавно супруг Примадонны, Максим Галкин, похвалился пиджаком, который ему приобрела Алла Пугачева.
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алла пугачева, звезды, знаменитости, стиль жизни
14:07 10.11.2021
 
"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой

Звездный стилист Жорж Ровалс объяснил, почему не работал с Аллой Пугачевой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звездный стилист Жорж Ровалс сотрудничал с Лолитой, Тамарой Гвердцители и другими. Среди его клиентов есть и зарубежные звезды, например, Джулия Робертс. Однако он никогда не работал с Аллой Пугачевой. Почему так получилось, дизайнер рассказал в интервью "Собеседнику".
Ровалс признался, что был фанатом Примадонны и, чтобы познакомиться с ней, приехал в Москву из Тбилиси. Вместе с другими поклонниками легенды эстрады он сутками стоял "у ее дверей".
Познакомиться со звездой дизайнеру удалось лишь спустя много лет через общего знакомого. Правда, Ровалс тогда не сразу узнал Аллу Борисовну, а вот она, как выяснилось, не забыла парня, стоявшего у ее подъезда.
"У нее феноменальная память", — делится впечатлениями от встречи шоумен.
При всей любви к Алле Борисовне, сотрудничать бы с ней Ровалс не осмелился.
"Я с ней никогда не работал, потому что с ней нельзя спорить. Если бы она мне сказала, что ей не нравится моя работа, я бы обиделся, а на нее обижаться не хотел", — заявил Ровалс.
Недавно супруг Примадонны, Максим Галкин, похвалился пиджаком, который ему приобрела Алла Пугачева.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Алла Пугачева собрала в замке жюри шоу "Голос 60+"
 
ШоубизАлла ПугачевазвездыЗнаменитостиСтиль жизни
 
 
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