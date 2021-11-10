https://ria.ru/20211110/pugacheva-1758387576.html

"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой

"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой - РИА Новости, 10.11.2021

"Нельзя спорить": звездный стилист раскрыл, почему не работал с Пугачевой

Звездный стилист Жорж Ровалс сотрудничал с Лолитой, Тамарой Гвердцители и другими. Среди его клиентов есть и зарубежные звезды, например, Джулия Робертс. Однако РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:07

2021-11-10T14:07

2021-11-10T14:07

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Звездный стилист Жорж Ровалс сотрудничал с Лолитой, Тамарой Гвердцители и другими. Среди его клиентов есть и зарубежные звезды, например, Джулия Робертс. Однако он никогда не работал с Аллой Пугачевой. Почему так получилось, дизайнер рассказал в интервью "Собеседнику". Ровалс признался, что был фанатом Примадонны и, чтобы познакомиться с ней, приехал в Москву из Тбилиси. Вместе с другими поклонниками легенды эстрады он сутками стоял "у ее дверей". Познакомиться со звездой дизайнеру удалось лишь спустя много лет через общего знакомого. Правда, Ровалс тогда не сразу узнал Аллу Борисовну, а вот она, как выяснилось, не забыла парня, стоявшего у ее подъезда. При всей любви к Алле Борисовне, сотрудничать бы с ней Ровалс не осмелился."Я с ней никогда не работал, потому что с ней нельзя спорить. Если бы она мне сказала, что ей не нравится моя работа, я бы обиделся, а на нее обижаться не хотел", — заявил Ровалс. Недавно супруг Примадонны, Максим Галкин, похвалился пиджаком, который ему приобрела Алла Пугачева.

https://ria.ru/20211001/pugacheva-1752623438.html

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алла пугачева, звезды, знаменитости, стиль жизни