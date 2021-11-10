https://ria.ru/20211110/ptsr-testirovanie-1758328574.html

Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19

Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19

Персональные данные граждан представляют для мошенников не меньший интерес, чем деньги, а предложение оказать "бесплатные" медицинские услуги, в том числе... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T03:32

2021-11-10T03:32

2021-11-10T08:24

общество

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

мошенничество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

ольга дайнеко

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Персональные данные граждан представляют для мошенников не меньший интерес, чем деньги, а предложение оказать "бесплатные" медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование, часто используется ими для сбора информации, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.Одним из самых распространенных методов сбора данных, по ее словам, является бесплатный тест на коронавирус. "Тут играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Предложение состоит в том, что "лаборант" возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания", - рассказала эксперт.Дайнеко пояснила, что из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность. Подобный сценарий фишинга нацелен не только на хищение личных данных, но и на создание базы данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения: "Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора", - добавила эксперт."Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам нужна услуга – приобретайте ее в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла: нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно", - напомнила она.Жертвами мошенников, по словам специалиста, легко может стать и тот, кто сам пытается обмануть систему – например, приобретает "липовый" qr-код. "С начала ужесточения коронавирусных ограничений в интернете появились сайты, на которых можно купить QR-код. Покупатель перечисляет деньги на счет мошенников и, конечно, ничего не получает, но и никак не заявляет об обмане по понятным причинам", – рассказала эксперт.

https://ria.ru/20211108/qr-kod-1758106651.html

https://ria.ru/20210702/qr-1739661414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, министерство финансов рф (минфин россии), мошенничество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ольга дайнеко