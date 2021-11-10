https://ria.ru/20211110/prognoz-1758324416.html

Синоптик спрогнозировал теплую зиму в России

Синоптик спрогнозировал теплую зиму в России - РИА Новости, 10.11.2021

Синоптик спрогнозировал теплую зиму в России

Синоптики скорректировали прогнозы на предстоящую зиму в пользу более теплого варианта, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T04:15

2021-11-10T04:15

2021-11-10T11:43

общество

зима

евгений тишковец

погода

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Синоптики скорректировали прогнозы на предстоящую зиму в пользу более теплого варианта, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам специалиста, зима, скорее всего, будет довольно мягкой и снежной."В принципе, вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее "еврозиму", — пояснил Тищковец.Что касается народных примет по поводу зимы, то полагаться на них не стоит, считает собеседник радио."Мы прогоняли все народные приметы через климатическую статистику, и вышло так, что 90 процентов примет не работает, а десять процентов работает, но это касается краткосрочного сценария", — уточнил он.На этой неделе в Европейскую Россию пришли холода: среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нуля, выпал первый снег. В Москве минувшей ночью было до трех градусов мороза — по словам синоптиков, наступила климатическая зима.

https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

https://ria.ru/20211014/zima-1754553059.html

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общество, зима, евгений тишковец, погода, россия