https://ria.ru/20211110/prigovor-1758469801.html

Суд в Москве дал 14 лет колонии тренеру, надругавшемуся над двумя девочками

Суд в Москве дал 14 лет колонии тренеру, надругавшемуся над двумя девочками - РИА Новости, 10.11.2021

Суд в Москве дал 14 лет колонии тренеру, надругавшемуся над двумя девочками

Суд в Москве приговорил к 14 годам колонии особого режима тренера за сексуальное насилие над двумя девочками 10 и 13 лет, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:27

2021-11-10T20:27

2021-11-10T20:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 14 годам колонии особого режима тренера за сексуальное насилие над двумя девочками 10 и 13 лет, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Бабушкинский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего ранее неоднократно судимого жителя столицы. Он осужден за совершение преступлений… иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", - говорится в сообщении. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, приговор был вынесен в отношении детского тренера Вадима Крестовского.Как было установлено в суде, тренер по единоборствам с февраля по июль 2019 года в помещении одного из столичных фитнес-клубов совершил сексуальное насилие над 13-летней девочкой. В ноябре 2019 года он также надругался над 10-летней девочкой."Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с двумя годами ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20210426/nasilie-1730035902.html

https://ria.ru/20210217/trener-1597845171.html

москва

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2021

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происшествия, москва