https://ria.ru/20211110/preparaty-1758410599.html
Голикова: в некоторых регионах не хватает препаратов от цитокинового шторма
Голикова: в некоторых регионах не хватает препаратов от цитокинового шторма - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова: в некоторых регионах не хватает препаратов от цитокинового шторма
В ряде российских регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:41
россия
распространение коронавируса
общество
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ивановская область
тверская область
республика ингушетия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В ряде российских регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.По ее словам, в координационном центре при правительстве ежедневно мониторят доступность лекарственных средств и кислорода."Этот мониторинг показывает, что на вчерашний день Ивановской, Новосибирской областям, республике Ингушетия в амбулаторном сегменте следует обратить внимание на запасы интерферонов и жаропонижающих лекарственных средств. Ряду регионов — на антикоагулянты. В стационарном сегменте в Тверской области требуется также пополнение запасов противовирусных препаратов и иммуноглобулинов. Ряду регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма", — сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, "сегодня есть полные возможности у субъектов эти лекарственные препараты приобретать".
https://ria.ru/20211110/golikova-1758410381.html
россия
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15:10 10.11.2021 (обновлено: 15:41 10.11.2021)
Голикова: в некоторых регионах не хватает препаратов от цитокинового шторма
Голикова сообщила о нехватке в ряде регионов препаратов для лечения цитокинового шторма