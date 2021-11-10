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Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19
Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает над созданием препарата из антител для лечения COVID-19, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T00:49
2021-11-10T10:42
распространение коронавируса
общество
здоровье
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
антитела
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает над созданием препарата из антител для лечения COVID-19, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург."В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", — добавил собеседник агентства.В России уже проходят исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи инфицированным коронавирусом. В частности, "МИР 19" от ФМБА преодолел уже вторую фазу испытаний. Это этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Он состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК — и пептид-носитель.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, антитела
00:49 10.11.2021 (обновлено: 10:42 10.11.2021)
 
Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19

Гинцбург: центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19

© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает над созданием препарата из антител для лечения COVID-19, сообщил РИА Новости директор учреждения Александр Гинцбург.
"В январе месяце следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем", — добавил собеседник агентства.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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