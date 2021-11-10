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Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы - РИА Новости, 10.11.2021
Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
США внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом",... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T23:45
2021-11-10T23:45
в мире
сша
европа
нато
мид украины
нафтогаз украины
энтони блинкен
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом", заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся – как уже происходило в прошлом", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.В свою очередь Кулеба заявил, что Россия "уже использует газ как оружие" против других стран. В этой связи украинский министр также отметил, что проект газопровода "Северный поток — 2" является проблемой не только для его страны, но и для Европы в целом.Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока — 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211107/potok-1757923136.html
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в мире, сша, европа, нато, мид украины, нафтогаз украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия
23:45 10.11.2021
 
Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы

Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы, а не только Украины

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом", заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся – как уже происходило в прошлом", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
7 ноября, 06:00
В ФРГ объяснили необходимость скорейшего запуска "Северного потока — 2"
В свою очередь Кулеба заявил, что Россия "уже использует газ как оружие" против других стран. В этой связи украинский министр также отметил, что проект газопровода "Северный поток — 2" является проблемой не только для его страны, но и для Европы в целом.
Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока — 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
3 ноября, 16:13
В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2"
 
В миреСШАЕвропаНАТОМИД УкраиныНафтогаз УкраиныЭнтони БлинкенДмитрий КулебаСеверный поток — 2Россия
 
 
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