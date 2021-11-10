https://ria.ru/20211110/potok-1758484824.html

Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы

Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы - РИА Новости, 10.11.2021

Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы

США внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом",... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T23:45

2021-11-10T23:45

2021-11-10T23:45

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ВАШИНГТОН, 10 ноя – РИА Новости. США внимательно следят за возможными попытками со стороны России использовать энергоресурсы в качестве оружия против других стран, "как это было в прошлом", заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."В прошлом мы видели, как Россия использовала энергию в качестве оружия и политического инструмента. Мы внимательно следим за возможными признаками того, что такие усилия с ее стороны повторятся – как уже происходило в прошлом", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.В свою очередь Кулеба заявил, что Россия "уже использует газ как оружие" против других стран. В этой связи украинский министр также отметил, что проект газопровода "Северный поток — 2" является проблемой не только для его страны, но и для Европы в целом.Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока — 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211107/potok-1757923136.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

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в мире, сша, европа, нато, мид украины, нафтогаз украины, энтони блинкен, дмитрий кулеба, северный поток — 2, россия