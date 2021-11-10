20:33 10.11.2021 (обновлено: 21:14 10.11.2021)
Гутерреш призвал не политизировать ситуацию на границе Польши и Белоруссии
Гутерреш призвал не использовать ситуацию на границе Польши и Белоруссии в политцелях
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 10 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что ситуация на белорусско-польской границе не должна использоваться в политических целях и быть причиной напряженности между странами, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН следит с беспокойством за ситуацией на белорусско-польской границе и вновь заявляет о важности обеспечения того, чтобы проблемы миграции решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом", - сказал Дюжаррик.
"Такая ситуация не должна быть использована в политических целях и стать причиной напряженности между государствами", - добавил он.
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.