https://ria.ru/20211110/polsha-1758469972.html

Гутерреш призвал не политизировать ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Гутерреш призвал не политизировать ситуацию на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

Гутерреш призвал не политизировать ситуацию на границе Польши и Белоруссии

Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что ситуация на белорусско-польской границе не должна использоваться в политических целях и быть причиной напряженности... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:33

2021-11-10T20:33

2021-11-10T21:14

в мире

оон

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

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ООН, 10 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш полагает, что ситуация на белорусско-польской границе не должна использоваться в политических целях и быть причиной напряженности между странами, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генсек ООН следит с беспокойством за ситуацией на белорусско-польской границе и вновь заявляет о важности обеспечения того, чтобы проблемы миграции решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом", - сказал Дюжаррик."Такая ситуация не должна быть использована в политических целях и стать причиной напряженности между государствами", - добавил он.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html

белоруссия

польша

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