https://ria.ru/20211110/polsha-1758339887.html
Польша увеличила число военных на границе с Белоруссией
Польша увеличила число военных на границе с Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021
Польша увеличила число военных на границе с Белоруссией
Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:46
2021-11-10T09:46
2021-11-10T09:46
в мире
белоруссия
польша
мариуш блащак
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.Еще во вторник сообщалось, что пограничникам в охране границы помогают 13 тысяч польских солдат.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, польша, мариуш блащак, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Польша увеличила число военных на границе с Белоруссией
Министр обороны Блащак: Польша увеличила до 15 тысяч число солдат на границе с Белоруссией
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Польша
увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Белоруссией
, сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
в эфире Польского радио
.
Еще во вторник сообщалось, что пограничникам в охране границы помогают 13 тысяч польских солдат.
"На границе уже 15 тысяч солдат. Если понадобится, это количество может быть еще увеличено", - сказал Блащак.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.